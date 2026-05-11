Van der Gijp sangat kritis terhadap peluang Piala Dunia suatu negara tertentu

René van der Gijp memberikan penilaian yang keras terhadap tim nasional Curaçao pada hari Senin di KieftJansenEgmondGijp. Menurut analis yang tinggal di Dordrecht ini, tim asuhan pelatih kepala Fred Rutten sama sekali tidak memiliki peluang di Piala Dunia mendatang.

''Fakta bahwa Curaçao lolos ke Piala Dunia hanyalah sebuah keajaiban,'' kata Van der Gijp beberapa minggu sebelum dimulainya putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. ''Itu sama ajaibnya dengan Belanda yang memenangkan Piala Dunia.''

''Itu akan menjadi keajaiban,'' ulangi mantan penyerang PSV dan timnas Belanda itu. ''Dengan negara sekecil itu. Dengan pemain-pemain yang jauh lebih lemah daripada Spanyol, Prancis, Jerman, Inggris, Argentina, Brasil,'' Van der Gijp juga memberi sedikit peluang bagi tim asuhan Ronald Koeman.

Van der Gijp kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke Curaçao. ''Dick Advocaat sudah menorehkan prestasi di sana. Tapi orang-orang itu harus fokus pada satu hal: Piala Dunia itu harus menjadi pesta. Dan jika kalah 7-0 dari Jerman, putar lagu yang seru dan menari. Lakukan polonaise. Karena kamu tidak akan pernah lagi ke Piala Dunia. Bahkan dengan tim nasional wanita pun tidak.”

''Bagi Fred Rutten, ini sudah menjadi urusan yang tak ada harapan sekarang,'' sambung Wim Kieft yang juga skeptis. ''Dengan semua omong kosong dan keributan itu. Bahwa mereka tak mau kamu, dan ingin Advocaat kembali. Kamu hanya menangani situasinya dengan buruk. Dan itu juga tak adil bagi Rutten.''

Selain itu, Tubantia tiba-tiba mengumumkan pada Senin bahwa Rutten mundur sebagai pelatih tim nasional. Pelatih berusia 63 tahun itu menyimpulkan bahwa tidak ada lagi 'lingkungan kerja yang kondusif' baginya akibat semua kegaduhan seputar kemungkinan kembalinya Dick Advocaat.

Curaçao akan membuka fase grup Piala Dunia pada 14 Juni di Houston melawan Jerman. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertandingan melawan Ekuador (21 Juni) dan Pantai Gading (25 Juni).