Van der Gijp sangat antusias: "Pada akhir tahun, akan ada yang menawar 45 juta untuknya"

René van der Gijp menikmati permainan Ajax saat menang 2-0 atas Atalanta di Conference League pada Kamis malam. Analis Vandaag Inside itu terutama antusias dengan poros berpengalaman yang nantinya dimiliki Ajax lewat Marc-André ter Stegen, Daley Blind, Julian Brandt, dan Tolu Arokodare. Menurut Van der Gijp, Ajax bisa melengkapi para pemain tersebut dengan talenta muda dari akademi sendiri.

Ajax meraih kemenangan pertamanya di Conference League pada Kamis, setelah sepekan sebelumnya kalah 2-1 dari Hajduk Split. Van der Gijp mengaku menikmati permainan Ajax, seperti yang ia sampaikan dalam acara Vandaag Inside pada Jumat malam. "Sejujurnya, Wilfred, saya menonton babak pertama. Ada kalanya permainan mereka benar-benar enak ditonton, benar-benar enak ditonton," kata mantan penyerang itu.

"Yang juga saya suka adalah apa yang nantinya mereka miliki dengan Ter Stegen, Blind, Brandt, Tolu, dan mungkin satu pemain lagi," ujarnya sambil menyebutkan nama-nama tersebut. "Lalu, posisi lainnya sebaiknya diisi pemain-pemain didikan sendiri."

Van der Gijp sangat terkesan dengan Ouazane, yang masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol 2-0 dari sisi kiri lewat tembakan keras yang mengenai bagian bawah mistar gawang. "Ini tembakan yang luar biasa. Anda bisa saja bilang kiper itu seharusnya bisa menghalaunya, tetapi ayolah," kata Van der Gijp.

"Kalau Anda punya pemain seperti dia (Ouazane, red.), sebagai pelatih Anda sedikit banyak wajib mengembangkannya sampai ada yang menawar 45 juta euro untuknya pada akhir tahun, bukan?"

Perkembangan Tolu juga menjadi pembahasan setelah sang penyerang kembali mencetak gol saat menghadapi Atalanta. Johan Derksen bertanya-tanya mengapa penyerang itu gagal di Inggris. Menanggapi hal itu, Van der Gijp menyinggung penampilan gemilangnya bersama Racing Genk dan kepindahannya ke Wolverhampton Wanderers. "Lalu, Anda tiba di klub yang berjuang menghindari degradasi, tetapi berapa banyak kesempatan yang Anda dapat dalam sebulan?" tanyanya. "Dua? Menurut saya dia tidak buruk."