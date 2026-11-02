René van der Gijp menyayangkan Tijjani Reijnders tak lagi bermain di kompetisi papan atas Eropa, seperti diungkapkannya pada Senin dalam KieftJansenEgmondGijp. Ia lebih berharap pemain yang telah 39 kali membela timnas Belanda itu tidak memilih Al-Qadisya musim panas lalu.

Al-Qadisya yang ambisius mengeluarkan sekitar €60 juta beberapa bulan lalu untuk mendatangkan gelandang tersebut dari Manchester City. Reijnders kemudian menandatangani kontrak empat tahun di sana.

Reijnders mengawali kiprahnya di Al-Qadisya dengan cukup baik. Pemain asal Belanda berusia 28 tahun itu mencetak sembilan gol dan tiga assist dalam 14 pertandingan untuk klub tersebut. Pekan lalu, ia mencetak hat-trick saat Al-Qadisya mengalahkan Al-Riyadh 0-6.

"Kalau Anda menonton AC Milan melawan Inter dan melihat atmosfernya. Lalu Anda melihat Tijjani Reijnders bermain di stadion-stadion kosong," ujar Van der Gijp, yang menilai keputusan sang gelandang meninggalkan Manchester City demi Liga Pro Saudi sangat disayangkan.

"Dia boleh saja merayakan gol, tetapi tidak ada yang ikut merayakannya," lanjut sang analis dengan sinis. "Karena menurut saya, orang-orang yang ada di sana adalah mereka yang bekerja di situ. Mereka mendapat tiket gratis. Mereka orang-orang dari Vietnam dan negara-negara semacam itu. Itu menyedihkan."

Pembawa acara Michel van Egmond menimpali: "Mereka selalu berpikir: kami akan mengumpulkan uang, lalu kembali ke Eropa. Namun, saya ragu apakah itu bisa dilakukan."

Reijnders mengawali petualangannya di Manchester City dengan baik musim lalu. Pep Guardiola hampir selalu memainkannya, meski seiring waktu sang gelandang semakin sering duduk di bangku cadangan di Inggris.