Van der Gijp meramalkan masa depan yang cerah: 'Dia sangat hebat! Itu benar-benar luar biasa'

René van der Gijp sangat menikmati penampilan Manchester City pada Sabtu lalu, yang berhasil mengalahkan Liverpool di perempat final Piala FA dan menang dengan skor 4-0. Analis asal Dordrecht ini sangat terkesan dengan seorang gelandang muda di tim asuhan Pep Guardiola, yang juga mampu bermain sebagai bek.

Van der Gijp memuji Nico O'Reilly dalam acara Vandaag Inside pada hari Senin. Pemain Inggris berusia 21 tahun itu bermain sebagai bek kiri melawan Liverpool dan berhasil menetralkan Mohamed Salah dalam peran tersebut. Penyerang sayap asal Mesir itu juga ditarik keluar lebih awal oleh Arne Slot.

''Dia akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia,'' prediksi Van der Gijp setelah menyaksikan laga seru di Piala Inggris. ''Tingginya 1,94 meter. Dia sangat luar biasa! Itu tidak normal.''

Van der Gijp melanjutkan analisanya tentang O'Reilly. ''Dia bermain sebagai bek kiri melawan Salah. Tahun ini dia bermain sebagai bek tengah kiri, bek kiri, semua posisi di lini tengah, sayap kiri, dan sebagai penyerang,'' tekan mantan penyerang itu menyoroti keserbagunaan bintang Manchester City tersebut.

"Benar-benar luar biasa. Pemain seperti apa dia itu," ulang Van der Gijp sekali lagi, menunjukkan betapa besar kekagumannya terhadap rekan setim Nathan Aké dan Tijjani Reijnders.

O'Reilly terikat kontrak dengan Manchester City hingga musim panas 2030, kontrak yang ditandatangani tahun lalu. Di bawah asuhan Guardiola, ia telah tampil dalam 66 pertandingan. Hal itu menghasilkan 13 gol dan delapan assist.

Bek serba bisa yang berbakat ini kini juga masuk dalam radar Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman itu telah memberikan O'Reilly kesempatan bermain sebanyak tiga kali di tim nasional Inggris. Tuchel akan mengumumkan skuad final Piala Dunia pada akhir Mei.