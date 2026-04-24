Van der Gijp menyebutkan kelemahan terbesar Frenkie de Jong di FC Barcelona

René van der Gijp selalu mengagumi Frenkie de Jong, meskipun gelandang tersebut (belum) mencapai level beberapa ikon klub dari raksasa Catalan tersebut. De Jong kini telah mencatatkan 293 penampilan untuk Barcelona dan dengan demikian menjadi pemain asal Belanda dengan penampilan terbanyak. Rekor sebelumnya, yaitu 292 pertandingan, dipegang oleh Phillip Cocu.

“Kami sering mengatakan bahwa kami melihatnya bermain sangat bagus,” kata Van der Gijp membuka segmen tentang gelandang pengatur permainan itu di Vandaag Inside. “Dan beberapa pekan terakhir performanya sedikit menurun. Itu sungguh disayangkan.”

“Karena pemain seperti Busquets, Xavi, dan Iniesta melakukannya tiga kali seminggu. Itu sama sekali bukan masalah. Tapi dia memang pemain sepak bola yang hebat, ayolah,” tegas analis asal Dordrecht itu, yang tetap menikmati penampilan De Jong dalam seragam Barcelona.

Pembawa acara Wilfred Genee mencatat bahwa De Jong, menurut pengakuannya sendiri, 'baru setengah jalan'. ''Apakah kita akan melihat Frenkie terbaik di masa depan?'' tanyanya kepada Van der Gijp. ''Mari kita berharap. Jika dia fit.''

Sebelum Rabu malam, gelandang ini masih berbagi rekor dengan Cocu, yang telah bermain dalam 292 pertandingan untuk tim Catalan. Sebelumnya, De Jong juga telah melampaui pelatih timnasnya Ronald Koeman (264), Patrick Kluivert (257), dan Michael Reiziger (255) dalam daftar pencetak rekor.

De Jong disambut oleh para pendukung tuan rumah dengan tepuk tangan meriah, sorakan, dan standing ovation saat masuk sebagai pemain pengganti. Skor saat ia masuk adalah 1-0, untuk keunggulan FC Barcelona. Pemain asal Belanda itu menggantikan Dani Olmo dan diturunkan bersama Marcus Rashford untuk 15 menit terakhir pertandingan.