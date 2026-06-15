Van der Gijp mengabaikan Saibari dan memuji pemain unggulan Maroko lainnya

René van der Gijp menilai Maroko adalah tim yang paling mengesankan sejauh ini di Piala Dunia. Analis dan pengamat sepak bola dari Vandaag Inside ini terutama terkesan oleh seorang gelandang berusia delapan belas tahun yang kini sudah diincar oleh berbagai klub papan atas Eropa.

''Saya sangat terkesan dengan pemuda itu. Yang bermain di depan lini pertahanan,'' kata Van der Gijp merujuk pada Ayyoub Bouaddi, yang sudah dipantau oleh Paris Saint-Germain, Arsenal, dan Liverpool. ''Dia bermain sangat luar biasa.''

"Enam bulan lalu dia masih bermain untuk timnas Prancis U-20. Di sana dia menjadi kapten," tambah analis asal Dordrecht itu. Bouaddi yang lahir di Prancis melakukan debutnya pada bulan Mei di timnas Maroko dan kini telah mencatatkan 4 penampilan internasional untuk negara yang bermain imbang 1-1 melawan Brasil.

Bouaddi yang sangat diminati terikat kontrak dengan Lille OSC hingga pertengahan 2029, tetapi tampaknya akan melakukan transfer besar setelah Piala Dunia. Transfermarkt menaksir nilainya sebesar 50 juta euro.

Johan Derksen juga terkesan dengan Maroko, namun melihat kelemahan mereka. ''Sama seperti Jepang: jika mereka tidak bisa menembus pertahanan lawan lewat permainan, mereka tidak memiliki pemain bertubuh besar yang kuat di udara. Maroko belum memenangkan satu pun duel udara.''

Van der Gijp terkejut dengan peran Gabriel Magalhães dalam gol 0-1 Saibari melawan Brasil. Gelandang serang itu bisa menerobos melalui tengah menuju gawang Brasil, lalu menyelesaikan peluang dengan tenang.

Derksen akhirnya sangat memahami bahwa PSV sedang bernegosiasi dengan Bayern München, yang bersedia membayar maksimal 55 juta euro untuk Saibari. ''Karena di Belanda tidak ada klub yang mampu membayar itu.''