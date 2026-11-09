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Rene van der GijpKieftJansenEgmondGijp
Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Van der Gijp: "Dia bahkan tidak boleh berbicara kepada petugas lapangan, apalagi kepada kelompok suporter garis keras"

N. Lang

Para analis KieftJansenEgmondGijp mengkritik Noa Lang pada Senin. Penyerang sayap itu membuat suporter fanatik Napoli kesal dalam beberapa pertandingan terakhir klub Italia tersebut.

Lang disebut tidak berterima kasih kepada suporter yang datang mendukung Napoli setelah pertandingan melawan FC Porto di Liga Champions. Pemain sayap kiri itu tampaknya hendak mengulangi tindakan tersebut seusai laga melawan Lazio pada Minggu, sebelum rekan-rekan setimnya menyuruhnya menghampiri tribune suporter tim tamu.  

Dalam pertandingan itu, Lang juga disebut membuat gestur kepada suporter timnya sendiri, yang memicu reaksi negatif. Ia dicemooh setiap kali menyentuh bola.

"Saya akan melakukan itu jika nama saya Hamsik, Maradona, atau Pirlo," kata Van der Gijp. "Mengatakan kepada para suporter itu: dengar, lebih baik kalian mendukung kami daripada menentang kami. Menentang kami tidak ada gunanya."

"Namun, saat ini Noa Lang bahkan tidak dalam posisi untuk menegur petugas lapangan. Apalagi kelompok suporter fanatik," ujar Van der Gijp sambil tertawa terbahak-bahak mendengar ucapannya sendiri.

"Bagi Noa Lang, penyebabnya tidak pernah dirinya sendiri," timpal Wim Kieft. "Di mana pun dia berada, dia selalu menjadi bahan perdebatan. Selalu saja ada sesuatu yang terjadi. Itu berarti dia tidak punya banyak kesadaran diri."

"Momen ketika pikiranmu paling jernih adalah saat bangun tidur. Ketika kamu berpikir: itu tidak baik. Seharusnya saya bertindak lain dan tidak mengatakan itu," kata Kieft, lalu Van der Gijp menambahkan: "Saya sudah di sini dua tahun dan mencetak dua gol. Itu tidak banyak."

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