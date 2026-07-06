Van der Gijp benar-benar tercengang dengan aksi di Piala Dunia: 'Apa sih yang sedang kita lakukan ini?'

Johan Derksen dan René van der Gijp kecewa dengan keputusan FIFA untuk mengubah kartu merah dan skorsing satu pertandingan yang dijatuhkan kepada penyerang Amerika Serikat Florin Balogun menjadi skorsing bersyarat. Keduanya berharap ada solidaritas yang lebih besar terhadap Belgia, lawan Amerika Serikat di babak 16 besar Piala Dunia.

Balogun menerima kartu merah langsung akibat tekel keras terhadap Bosnia dan Herzegovina (2-0) dan seharusnya diskors saat melawan Belgia. Namun, setelah Donald Trump menelepon Ketua FIFA Gianni Infantino, penyerang tersebut akhirnya diizinkan bermain, yang mengejutkan banyak pihak di dunia sepak bola.

“Semua negara yang tergabung dalam UEFA seharusnya menunjukkan solidaritas kepada Belgia. Namun kini, dunia seolah-olah menganggap hal ini normal dan yang paling sering dikatakan hanyalah bahwa Trump gila. Itu terlalu mudah,” demikian penilaian Derksen dalam acara Vandaag Inside.

“Mereka seharusnya hanya mengatakan: jika memang harus begitu, maka kami tidak akan ikut lagi,” tambah Van der Gijp. “Lalu naik pesawat dan pergi saja. Bahkan jika hanya Jerman dan Inggris yang bersuara, itu sudah cukup. Bukankah ini tidak bisa dibenarkan? Apa yang sebenarnya sedang kita lakukan?”

Derksen menilai sangat penting untuk mengirimkan sinyal yang tegas kepada FIFA. “Itu butuh biaya, saya juga tahu itu. Tapi setidaknya negara-negara Eropa harus bersuara.”

“Jika kamu menerima ini, nanti kamu harus menerima segala sesuatu yang dilakukan Trump. Tidak ada satu pun kepala negara yang seharusnya ikut campur dalam pertandingan olahraga,” keluh Derksen, yang memahami bahwa tim Belgia tidak bisa begitu saja mundur.

“Kamu tidak bisa meminta sebuah negara untuk mundur dari turnamen, tapi setidaknya kamu harus menyuarakan pendapatmu,” demikian Derksen mengakhiri argumennya.