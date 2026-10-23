Pertengkaran antara Sem Steijn dan Anis Hadj Moussa setelah Feyenoord kalah 1-0 dari Real Betis menjadi bahan perdebatan di acara Vandaag Inside. René van der Gijp dan Martijn Krabbendam memahami frustrasi Steijn, tetapi menilai tindakan Hadj Moussa merupakan bagian dari gaya bermainnya.

Feyenoord kalah 1-0 dari Real Betis pada Kamis malam. Betis meraih kemenangan berkat penalti Isco. Setelah peluit akhir berbunyi, Steijn dan Hadj Moussa bertengkar hingga kedua rekan setim itu harus dipisahkan. Pelatih Giovanni van Bronckhorst tidak ingin membesar-besarkan situasi tersebut dan mengatakan bahwa gesekan semacam itu memang terjadi dalam sepakbola level tertinggi.

Krabbendam sependapat dan tidak memahami mengapa insiden itu begitu diributkan. "Saya pernah melihat perkelahian sungguhan di Feyenoord, misalnya antara Bruno Martins Indi dan Graziano Pellè. Sekarang Hadj Moussa tidak mengoper bola, padahal Steijn berada dalam posisi bebas, dan Van Bronckhorst seolah harus turun tangan sebagai penengah," kata jurnalis Voetbal International itu. Menurutnya, para pemain boleh saja saling berbicara terus terang.

Van der Gijp justru merasa heran Steijn begitu kesal karena Hadj Moussa tidak melihat posisinya. "Kalau ada satu pemain Feyenoord yang bisa Anda duga tidak akan mengoper bola, dialah orangnya," kata sang analis. Wilfred Genee kemudian mempertanyakan mengapa hal itu sampai menjadi alasan untuk bertengkar. Menurut Johan Derksen, perilaku pemain asal Aljazair itu mudah dijelaskan: "Dia terpaku pada upaya menusuk ke dalam dan menembak dengan kaki kiri."

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Van der Gijp juga menekankan bahwa Hadj Moussa nyaris tidak memperhatikan rekan-rekannya saat memulai aksi individu. "Mengecoh lagi, mengecoh lagi, berputar lagi. Dia juga tidak melihat. Saya rasa dia tidak melihat Steijn," ujar mantan penyerang itu. Menurutnya, sang pemain sayap lebih berfokus pada lawan yang menjaganya. Namun, Krabbendam mengingatkan sisi lainnya: "Itulah yang membuatnya menjadi pemain seperti sekarang. Bagi pelatih, dia pemain yang sulit ditangani, tetapi di saat yang sama dia bisa menentukan hasil pertandingan."

Meski begitu, Krabbendam juga bisa memahami mengapa Steijn jengkel melihat aksi rekan setimnya. "Saat melawan Telstar, dia juga dua kali berada dalam posisi yang benar-benar bebas. Tinggal mengoper sedikit ke samping, tetapi Hadj Moussa tidak melakukannya," kata jurnalis yang meliput Feyenoord itu. Ia sekaligus menekankan bahwa kualitas individu Hadj Moussa sering menjadi pembeda.

Menurut Van der Gijp, situasi Steijn di Feyenoord memengaruhi suasana hatinya. "Saya pikir Steijn juga agak terpancing emosinya. Dia punya harapan yang sangat tinggi setelah transfernya, tetapi harapan itu belum terwujud," kata sang analis. Krabbendam menilai perkembangan negatif yang dialami gelandang itu mengejutkan, karena Steijn sebelumnya pernah menjadi kapten Feyenoord dan bermain untuk timnas Belanda melawan Lithuania pada September tahun lalu.