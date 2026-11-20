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Feyenoord untuk sementara tidak bisa memainkan Jeremiah St. Juste. Bek itu kemungkinan absen hingga jeda musim dingin, kata Giovanni van Bronckhorst dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Excelsior.

St. Juste mengalami cedera pergelangan kaki pada akhir Oktober. Awalnya, cedera itu tampak tidak terlalu parah.

"Kami berharap bisa membuatnya siap untuk pekan depan. Jadi, dia tidak akan masuk skuad," jelas pelatih Feyenoord itu dalam konferensi pers di Rotterdam-Zuid pada akhir Oktober.

Kini, ketika November hampir berakhir, Feyenoord masih belum bisa mengandalkan bek tengah tersebut. Menurut Van Bronckhorst, mungkin masih perlu waktu sebelum ia kembali bugar.

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"Kondisi St. Juste tentu tidak baik," kata Van Bronckhorst membuka penjelasannya. "Cederanya berlangsung lebih lama daripada yang kami inginkan. Kami berharap dia kembali sebelum jeda musim dingin."

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Jeda musim dingin dimulai pada 21 Desember. Dengan demikian, peluang St. Juste bermain melawan Ajax pada akhir November hampir tertutup.

Van Bronckhorst menegaskan bahwa St. Juste sangat dirindukan. "Dengan skuad yang sangat muda seperti skuad kami, senang rasanya memiliki beberapa pemain yang lebih berpengalaman."

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Masih belum pasti pula apakah Anis Hadj Moussa bisa bermain melawan Excelsior pada Sabtu. "Dia mengikuti sebagian sesi latihan, tetapi yang penting adalah dia bisa bermain tanpa hambatan."

Pelatih itu baru akan memutuskan pada Jumat malam apakah pemain asal Aljazair tersebut akan bermain. Ia juga mengalami cedera pergelangan kaki.