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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Van Bronckhorst bikin kejutan dengan pilihan pemain di lini belakang Feyenoord

Feyenoord vs Inter
Feyenoord
Inter
Champions League

Feyenoord akan menghadapi laga besar di Liga Champions saat Inter bertandang ke De Kuip. Pelatih Giovanni van Bronckhorst telah mengumumkan susunan pemain untuk pertandingan yang dimulai pukul 21.00 di De Kuip itu.

Tjark Ernst akan mengawal gawang saat menghadapi raksasa Italia tersebut pada Selasa. Givairo Read menempati posisi bek kanan, sementara Javi López menjadi bek kiri Feyenoord. Thijs Kraaijeveld dan Mika Mármol mengisi jantung pertahanan klub Rotterdam itu. Tsuyoshi Watanabe berada di bangku cadangan tim tuan rumah, sedangkan Jerry St. Juste absen karena cedera.

Van Bronckhorst tetap mengandalkan pilihan yang biasa ia gunakan di lini tengah. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, dan Gjivai Zechiël yang bermain lebih maju kembali menjadi starter di lini ini.

Tidak ada kejutan pula di lini depan. Anis Hadj Moussa seperti biasa beroperasi dari sisi kanan, dengan Luciano Valente di sayap kiri. Nacho Ferri akan menjadi titik tumpu serangan paling depan saat menghadapi para bek Inter yang cerdik.

Feyenoord kehilangan poin berharga saat menghadapi Fortuna pada Sabtu, setelah lawannya itu merebut satu poin pada fase akhir pertandingan: 1-1. Inter juga mengalami kemunduran dalam persaingan gelar Serie A setelah kalah 3-1 dalam derbi yang selalu sarat gengsi melawan AC Milan.

Pertandingan berikutnya
FEY

FEY

Champions League

03 Nov 2026

INT

INT

Susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Susunan pemain Inter: Martínez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinksi, Dimarco; Esposito, Thuram.

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