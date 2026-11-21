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Giovanni van Bronckhorst memberi kabar terbaru soal Anis Hadj Moussa sesaat sebelum laga Feyenoord melawan Excelsior. Pemain sayap itu absen di De Kuip pada Sabtu malam akibat cedera pergelangan kaki yang dialaminya saat bersama tim nasional Aljazair.

Sebelumnya, sudah ada keraguan apakah Hadj Moussa bisa bermain. Satu jam sebelum kick-off, dipastikan bahwa ia tidak akan menjadi starter. Jerayno Schaken kini menempati posisinya sebagai penyerang sayap kanan.

"Kondisinya sudah sedikit membaik. Namun, dia belum cukup fit untuk bermain hari ini. Semoga dia bisa tampil pada Selasa," kata Van Bronckhorst kepada ESPN.

Pelatih Feyenoord itu sekaligus menatap dimulainya kembali kiprah timnya di Liga Champions. FC Porto akan bertandang ke De Kuip pada Selasa dalam fase liga.

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Melawan Excelsior, selain menurunkan Schaken, Van Bronckhorst memilih Reiss Nelson sebagai penyerang sayap kiri. Luciano Valente pun kembali ke lini tengah.

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"Dengan dua pemain sayap murni dan Valente dari lini tengah, kami memiliki banyak opsi di posisi menyerang. Saya pikir kami akan menang dengan susunan pemain ini," ujar pelatih tim Rotterdam itu dengan penuh harap. Ia juga sangat terkesan dengan Schaken.

"Menurut saya, Schaken menunjukkan perkembangan luar biasa. Dia masih sangat muda, tetapi bermain sangat matang. Kami memberinya kepercayaan untuk menjadi starter hari ini."

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Van Bronckhorst tahu bahwa ini adalah pekan penting bagi Feyenoord. Beberapa hari setelah menghadapi Porto di Liga Champions, mereka akan menjalani De Klassieker melawan Ajax.

"Di Liga Champions, kami juga harus menang agar peluang lolos ke babak berikutnya tetap terbuka. Namun, mari fokus dulu pada pertandingan hari ini," kata pelatih Feyenoord itu.