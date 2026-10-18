Van Bronckhorst bereaksi dengan tiga kata soal insiden penalti yang ramai diperbincangkan dalam laga Telstar kontra Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst menilai Feyenoord memang layak mendapat penalti pada Sabtu malam, seperti disampaikan pelatih klub asal Rotterdam itu dalam sesi pers seusai pertandingan.

Keputusan wasit memberikan penalti kepada Feyenoord menuai banyak perdebatan. Ronald Koeman jr. dan seluruh analis di studio ESPN, antara lain, sama sekali tidak memahami keputusan tersebut.

Pada menit ke-57, wasit Jeroen Manschot memberikan penalti setelah bola diduga mengenai tangan bek Telstar, Abdelnour Soualhia. Keputusan itu tetap berlaku meski VAR melakukan pemeriksaan cukup lama. Steijn tidak kehilangan ketenangan dan mencetak gol keduanya malam itu dari titik penalti.

Seusai pertandingan, Van Bronckhorst dimintai pendapat mengenai insiden yang ramai dibicarakan itu. "Wasit meniup peluit, bukan?" jawab pelatih Feyenoord itu dengan nada agak sinis.

"Saya sudah melihat rekamannya. Situasinya agak membingungkan karena pemeriksaannya memang berlangsung lama, tetapi menurut saya bola mengenai tangannya. Wasit juga langsung meniup peluit untuk penalti," lanjutnya.

"VAR tentu turun tangan untuk memeriksa apakah bola benar-benar mengenai tangan. Saya kira pada akhirnya keputusan wasitlah yang paling menentukan dalam pertandingan ini," kata Van Bronckhorst.