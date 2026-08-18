Van Bommel harus menunggu hingga menit ke-82 untuk melihat Lukaku melakoni debutnya bersama Fenerbahce

Fenerbahçe pada Selasa bermain imbang 1-1 melawan Olympique Lyon dalam play-off Liga Champions. Pelatih baru tim nasional Belgia, Mark van Bommel, melihat Romelu Lukaku masuk sebagai pemain pengganti pada fase akhir laga dan akan berbicara dengan sang penyerang setelah pertandingan. Leg kedua di Prancis akan digelar Rabu depan.

Vedat Muriqi nyaris mencetak gol pembuka setelah laga berjalan seperempat jam. Ujung tombak Fenerbahçe itu, bagaimanapun, menanduk bola tipis di samping gawang. Justru Lyon yang membuka skor, beberapa menit sebelum turun minum. Corentin Tolisso menemukan Loïs Openda, yang menanduk bola dari jarak dekat untuk membuat skor menjadi 0-1.

Semua orang di kubu Fenerbahçe berteriak meminta penalti pada masa injury time babak pertama ketika Talisca terjatuh, tetapi bola tidak diletakkan di titik putih. Jadi, klub raksasa Turki itu tertinggal tipis setelah 45 menit bermain di Istanbul.

Fenerbahçe keluar dari ruang ganti dengan kuat, dan Mason Greenwood-lah yang melepaskan tembakan ke sudut kiri atas pada menit ke-47. Tim tuan rumah beruntung ketika Openda mengenai tiang beberapa menit kemudian dan Ederson menggagalkan Tolisso mencetak gol.

Ruben Kluivert, yang berperan sebagai bek tengah, ditarik keluar seperempat jam sebelum laga usai oleh pelatih Lyon Paulo Fonseca. Tim tamu beruntung ketika pemain pengganti Dorgeles Nene menghantam tiang setelah aksi individu yang indah.

Lukaku masuk ke lapangan pada menit ke-82 untuk Fenerbahçe dan dengan demikian menjalani debut resminya untuk raksasa Turki tersebut. Tidak ada pemenang pada menit-menit akhir, sehingga leg kedua pada 26 Agustus harus menentukan siapa yang akan merebut tiket Liga Champions.