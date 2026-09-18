Mark van Bommel, pelatih timnas Belgia, mengumumkan skuad pertamanya sebagai persiapan menghadapi empat pertandingan di UEFA Nations League, yang dimulai dengan laga melawan Italia pada 25 September, kemudian Prancis pada 28 September, dan Turki pada 2 Oktober, sebelum kembali berjumpa Prancis pada 5 Oktober, di tengah absennya kiper Real Madrid Thibaut Courtois.

Van Bommel mengatakan, dalam konferensi pers yang digelarnya untuk mengumumkan skuad, bahwa ia telah sepakat dengan Courtois soal ketidakhadirannya di pertandingan-pertandingan Nations League, seraya menegaskan pada saat yang sama bahwa pintu untuk kembali tetap terbuka, dan memuji level sang kiper Belgia, yang ia gambarkan "masih berkelas dunia".

Skuad ini menyertakan sejumlah pemain terkemuka Belgia, terutama Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku, di samping penyerang muda Mathias Fernandez-Pardo.

Pelatih itu menegaskan bahwa Youri Tielemans akan tetap mengenakan ban kapten, dan bahwa ia berniat awalnya mengandalkan skema permainan 4-3-3.

Van Bommel menjelaskan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Lukaku, dan bertemu De Bruyne di Napoli, seraya menyinggung komitmen para pemain untuk mendukung timnas di dalam lapangan maupun ruang ganti, tetapi ia menekankan bahwa ia tidak mengharapkan Lukaku tampil penuh di empat pertandingan selama jeda internasional.

Skuad ini juga ditandai dengan absennya Axel Witsel, yang telah mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional, dan Jérémy Doku karena cedera, di samping Alexis Saelemaekers dan Thomas Meunier.

Van Bommel menegaskan bahwa pencoretan Saelemaekers tidak berarti menutup pintu baginya di masa depan, sementara ia menjelaskan kepada Meunier bahwa ia saat ini lebih memilih opsi-opsi lain, tanpa menganggap karier internasionalnya telah berakhir.

Van Bommel mengambil alih kepemimpinan timnas Belgia pada 15 Agustus lalu menggantikan Rudi Garcia, memulai tugas resminya dengan rangkaian laga sulit, pada saat ia berupaya membangun kembali tim sambil mempertahankan unsur-unsur berpengalaman, dan memberi kesempatan bagi generasi pemain baru.

Skuad Belgia

Penjaga gawang: Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt, Yari De Busser.

Pertahanan: Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kiliann Sildillia, Joaquin Seys, Arthur Theate.

Tengah: Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken.

Penyerang: Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Mathias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda, Leandro Trossard.