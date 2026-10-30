Van Bergen kecewa dengan reaksi suporter FC Groningen: "Menurut saya itu aneh dan juga tidak menyenangkan"

Reaksi penuh keterkejutan muncul di FC Groningen setelah kegagalan mereka pada putaran pertama Piala Belanda Eurojackpot. Tim asuhan Dick Lukkien tak mampu mengimbangi FC Emmen di Euroborg, Kamis, dan tim tamu menjaga asa di ajang piala berkat kemenangan 0-2.

"Penampilan kami benar-benar buruk," keluh kapten Thijmen Blokzijl seusai pertandingan kepada ESPN. "Ini sama sekali tidak boleh terjadi pada kami. Melawan Emmen di kandang sendiri. Ajang piala ini adalah kompetisi yang bagus bagi kami, jadi ini sangat disayangkan."

Blokzijl sangat terkejut dengan permainan ceroboh Groningen dalam laga piala di kandang sendiri. "Saya rasa semua pemain hari ini beberapa kali kehilangan bola sampai membuat kita berpikir, 'Bagaimana itu bisa terjadi?' Permainan kami tidak seperti biasanya."

"Saya sangat malu. Kami tidak boleh tersingkir dari ajang piala," kata Lukkien dengan kecewa di depan kamera RTV Noord. "Pada saat yang sama, saya juga tahu para pemain ini memberikan segalanya. Malam ini itu tidak cukup baik. Namun, kami akan memberikan respons pada Minggu. Tidak perlu meragukannya."

"Kami tidak bisa mengubah hasilnya lagi. Sesederhana itu. Kami harus menghadapinya. Dan itulah yang akan kami lakukan," ujar pelatih yang menelan kekalahan itu. Pada Minggu, timnya akan menjamu Sparta Rotterdam di Euroborg.

Thom van Bergen terkejut dengan reaksi suporter Groningen. "Kalian seharusnya malu, kalian seharusnya malu!" terdengar dari tribune ketika para pemain berterima kasih kepada suporter atas dukungan mereka selama laga piala tersebut.

"Menurut saya itu aneh dan juga tidak menyenangkan. Kami tetap berkeliling lapangan dan bertepuk tangan untuk mereka, tetapi tentu saja itu tidak menyenangkan. Apalagi, menurut saya kami sudah bekerja keras. Saya juga tahu: reaksi itu muncul sesaat, dan semua orang itu juga mencintai klub ini," kata penyerang tersebut seperti dikutip Dagblad van het Noorden.

Lukkien sedikit memahami reaksi Van Bergen. "Thom adalah sosok yang berjuang sepenuh hati. Ketika hal seperti itu terjadi, dia merasa diserang. Itu juga ada kaitannya dengan usia. Dia masih harus belajar bahwa penonton berhak menyuarakan perasaan mereka."