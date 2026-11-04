Valverde setelah gol kemenangannya: Sebuah kehormatan bisa bermain di bawah arahan staf kepelatihan ini

Federico Valverde, bintang Real Madrid, mengungkap rahasia di balik comeback Los Blancos saat menghadapi tuan rumah AEK Athena dari Yunani, pada Rabu malam ini.

Real Madrid mengubah ketertinggalan atas tuan rumah AEK Athena dari Yunani menjadi kemenangan dramatis dan berharga dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang berlangsung pada Rabu malam ini, dalam rangka pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Valverde mencetak gol kemenangan Real Madrid pada menit 90+2 untuk memberikan Los Blancos 3 poin berharga.

Valverde berkata dalam pernyataan melalui jaringan "Movistar": "Ini adalah pertandingan yang sulit dan rumit. Saya rasa kami mengendalikan jalannya permainan. Saya memberi selamat kepada tim atas kerja kerasnya."

Ia melanjutkan: "Gol pertama mereka memengaruhi kami. Tim terus bermain seperti biasa dan menjalankan kerja yang telah kami lakukan sepanjang pekan. Kami kembali menguasai permainan dan merasa nyaman lagi. Kami mulai menyerang kembali dan mengerahkan usaha yang sama seperti yang kami lakukan sebelumnya."

Mengenai keberhasilan membalikkan keadaan atas AEK, kapten Real Madrid itu menjelaskan: "Ini berkat staf pelatih dan para pemain yang terus percaya kepada rekan-rekan setim mereka."

Ia menambahkan: "Merupakan kebanggaan bagi saya bermain di bawah arahan staf pelatih ini. Kami tidak akan pernah berhenti berusaha."

Tentang gol kemenangan yang ia cetak pada detik-detik terakhir, ia berkomentar: "Terkadang saya terlalu banyak memikirkannya. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan setim yang memberi saya kepercayaan untuk mencoba."