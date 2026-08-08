Fede Valverde, kapten Real Madrid, berbicara kepada media yang hadir di Stadion Groupama Arena di Budapest, setelah kemenangan dalam laga persahabatan dengan skor 2-1 atas Ferencvaros.

Surat kabar AS memuat pernyataan Valverde, di mana ia berkata, "Saya tidak menyangka pelatih Jose Mourinho akan seperti ini, selama hari-hari yang saya lewatkan bersamanya."

Ia melanjutkan, "Mourinho dekat dengan para pemain. Pada akhirnya, ia adalah sosok yang hadir bersama kami dengan sifat dan kepribadiannya. Terkadang ia keras, tetapi saya rasa inilah cara yang bisa membuat seseorang berkembang. Saya menyukai gaya perlakuannya terhadap kami, dan caranya memperlakukan saya."

Pujian Fede Valverde tidak hanya terbatas pada pelatih barunya, tetapi juga meluas kepada rekan barunya, Bernardo Silva.

Bintang asal Uruguay itu berkata, "Bernardo Silva memikat, lucu, dan ceria, ia juga menyatu dengan baik dengan seluruh tim. Ia pemain hebat yang selalu saya kagumi ketika menjadi lawan, dan hari ini kami bisa memilikinya bersama kami."

Adapun mengenai Rodri, bintang Manchester City yang menolak tawaran Los Blancos dan lebih memilih pindah ke Barcelona, Valverde menjawab, "Keputusan Rodri? Saya berbicara tentang diri saya sendiri, dan hanya fokus pada klub serta rekan-rekan saya."

Mengenai laga persahabatan melawan Ferencvaros, ia menjelaskan, "Kami berusaha melakukan apa yang diinginkan pelatih, dan menerapkan ide-idenya. Banyak pemain yang absen, tetapi bagaimanapun juga, kami berangsur-angsur membaik."

Ia menuturkan, "Saya sangat menikmati kehadiran Mourinho bersama kami di sini, dan saya berusaha, seperti yang saya katakan dalam sebuah wawancara, untuk belajar darinya dan memanfaatkan semaksimal mungkin setiap hari saya berlatih bersamanya dan staf teknisnya."

Ia menutup, "Saya memikul tanggung jawab besar dengan mengenakan ban kapten. Saya berusaha membuat setiap pemain yang ada di ruang ganti bahagia, merasa nyaman, dan memiliki energi positif."