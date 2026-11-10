Dalam sebuah pernyataan yang memicu kekhawatiran di dalam ruang ganti Real Madrid, sang kapten Fede Valverde mengakui bahwa dirinya belum dalam kondisi fisik yang sepenuhnya prima, tepat setelah tiba di Uruguay untuk bergabung dengan kamp latihan timnas negaranya, sehingga menempatkan tim pelatih Los Blancos di hadapan krisis baru pada momen yang sangat sensitif.

Gelandang asal Uruguay itu menderita masalah otot yang terus berlanjut sejak laga El Clasico melawan Barcelona, di mana ia mengakui telah menjalani dua pertandingan terakhir dalam kondisi tidak nyaman, pada saat Real Madrid berharap periode jeda internasional berlalu tanpa cedera baru di antara 18 pemain internasionalnya.

Pelatih Jose Mourinho sebelumnya telah mengungkapkan kekhawatirannya usai kemenangan di Stadion Mestalla, memperingatkan bahwa banyak pemainnya menderita "kelelahan yang parah", sebelum akhirnya Valverde menjadi orang pertama yang menerjemahkan kekhawatiran tersebut ke dalam pernyataan terbuka.

Kapten Real Madrid itu tiba di Montevideo hari ini untuk bergabung dengan skuat Diego Forlan sebagai persiapan menghadapi Argentina dan Republik Dominika.

Valverde berkata kepada stasiun Sport 890 dan dikutip oleh "Mundo Deportivo": "Saya masih merasakan sedikit ketidaknyamanan dan belum sepenuhnya bugar, tetapi saya harus bergabung dengan timnas, dan selalu luar biasa bisa berada di sini. Saya sangat menanti untuk kembali dan bermain bersama rekan-rekan setiap hari."

Penderitaan Valverde bermula pada 25 Oktober lalu, ketika ia mengalami tarikan otot selama pertandingan melawan Barcelona di Stadion Camp Nou, yang memaksanya meninggalkan lapangan di awal babak kedua, dan sejak saat itu ia bermain dengan menahan rasa sakit.

Sang kapten sebelumnya absen pada periode jeda internasional sebelumnya akibat cedera, sebelum ia mendapat istirahat pada laga melawan Racing Santander, kemudian tampil sebagai pemain pengganti melawan AEK Athena, lalu kembali ke susunan pemain utama melawan Valencia meski kondisinya belum sepenuhnya siap.

Dalam konteks lain, Valverde berbicara tentang kembalinya ia bermain di posisi bek kanan, posisi yang terkadang ia isi pada musim-musim sebelumnya, dan tampaknya posisi tersebut telah menjadi posisi utamanya di bawah kepemimpinan Mourinho.

Terkait hal ini, ia berkata: "Saya siap bermain di posisi mana pun yang diminta pelatih, saat ini saya bermain di posisi bek kanan dan saya bersiap untuk tampil baik di posisi tersebut serta menjadi yang terbaik di posisi saya."

Ia menambahkan: "Saya suka menantang diri sendiri setiap hari, mencari tantangan dan tujuan baru, dan ini salah satunya, saya akan berusaha semaksimal mungkin, dan jika saya harus bermain di posisi lain bersama timnas, saya akan bekerja keras sebisa saya."

Pernyataan Valverde menempatkan Real Madrid dalam kondisi menunggu, sebab di antara keinginan sang pemain untuk membela timnas negaranya dan kekhawatiran klub akan memburuknya cederanya, hari-hari mendatang tetap menjadi penentu bagi nasib kapten tim sebelum kompetisi kembali bergulir.