Federico Valverde, pemain Real Madrid, berbicara tentang kemenangan besar atas Real Sociedad dengan skor (4-1), pada Rabu malam di Stadion Santiago Bernabeu, dalam laga tunda dari pekan pertama La Liga Spanyol, sembari memuji penampilan tim dan peran pelatih Jose Mourinho di babak kedua.

Valverde berkata, dalam pernyataan kepada media seusai pertandingan: "Saya melihat tim sangat fokus dan bekerja dengan penuh semangat. Kami bermain sangat baik, tetapi kami kehilangan sedikit kesabaran setelah mencetak gol pertama, yang memungkinkan mereka menyamakan kedudukan."

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Bintang Uruguay itu menambahkan: "Pembicaraan kami dengan pelatih di antara kedua babak sangat berguna bagi kami, dan itulah mengapa babak kedua berlangsung luar biasa."

Mengenai instruksi Mourinho di antara kedua babak, ia menjelaskan: "Kami berbicara tentang pressing, karena kami kesulitan merebut kembali bola di lapangan mereka. Kami bermain dengan satu pemain lebih sedikit dalam beberapa momen. Kami memperbaikinya, dan menjadi lebih nyaman."

Mengenai rekannya Kylian Mbappe yang mencetak hat-trick ke gawang Sociedad, Valverde berkata: "Dia luar biasa, tak masuk akal. Kami harus memanfaatkannya semaksimal mungkin, dan mengumpankan bola kepadanya agar ia mencetak gol dan merasa bahagia. Apa yang ia lakukan hari ini adalah hal yang sering ia lakukan sepanjang tahun."

Real Madrid membuka musim mereka dengan kemenangan dramatis atas tuan rumah Espanyol (2-1), pada Sabtu lalu, sebelum menghibur para pendukungnya di Bernabeu dengan kemenangan telak atas Real Sociedad.

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