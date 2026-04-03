Valentijn Driessen yakin: inilah susunan pemain inti Belanda di Piala Dunia

Ronald Koeman sudah hampir pasti menentukan sebagian besar skuadnya untuk Piala Dunia. Hal itu ditulis oleh Valentijn Driessen dalam kolom terbarunya untuk De Telegraaf. Jurnalis yang sering menjadi sorotan ini juga memprediksi susunan starting eleven timnas Belanda.

Driessen berpendapat bahwa laga persahabatan melawan Norwegia dan Ekuador tidak akan banyak mengubah gambaran yang dimiliki Koeman.

“Asalkan fit, Memphis Depay, Frenkie de Jong, dan Jurriën Timber yang absen minggu ini akan tetap menjadi starter di Piala Dunia,” tulisnya di awal artikelnya.

Driessen sama sekali tidak terkesan dengan para ‘pemain cadangan’ di tim Oranje. “Dari semua pemain cadangan, tidak ada yang mampu menggeser posisi para pemain inti timnas Belanda.”

Jurnalis tersebut bahkan menyoroti dua pemain yang menonjol. “Stefan de Vrij dan Nathan Aké, tampil buruk. Dalam situasi 11 lawan 11, kedua pemain cadangan dari Internazionale dan Manchester City itu terlihat sangat rentan secara defensif.”

“Jika Koeman memilih pemain secara jujur dan tanpa pertimbangan lain, maka ia seharusnya tidak lagi memanggil De Vrij (34) dan Aké (31),” tutup Driessen.

Terakhir, Driessen memprediksi susunan pemain. Ia menambahkan catatan bahwa Jan Paul van Hecke dan Teun Koopmeiners mendekati starting eleven.

Susunan pemain inti yang diperkirakan oleh Valentijn Driessen: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Donyell Malen, Memphis Depay, Cody Gakpo.