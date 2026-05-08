Valentijn Driessen yakin Luuk de Jong akan menjadi tambahan kekuatan bagi Ajax, demikian terungkap dalam podcast Kick-Off dari De Telegraaf pada hari Sabtu. Striker FC Porto berusia 35 tahun itu sedang menghadapi masalah pribadi yang sensitif dan, menurut Zerozero, karena itu ia akan kembali ke Belanda.

Menurut media Portugal tersebut, penyakit serius yang diderita seorang anggota keluarga di Belanda memainkan peran penting dalam keputusan mantan pemain internasional Oranje ini. De Jong merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berada lebih dekat dengan keluarganya dan memberikan dukungan di masa sulit ini.

Driessen akan membahas masa depan De Jong pada hari Jumat. ''Tentu saja dia akan menjadi penyerang yang hebat bagi Ajax,'' kata kepala bagian sepak bola surat kabar pagi tersebut sambil mengaitkan penyerang berpengalaman itu dengan klub Amsterdam.

''Dia memang pernah mengalami cedera serius. Kita lihat saja bagaimana dia pulih dari itu,'' kata pengamat Ajax Mike Verweij sambil menahan diri terkait De Jong. ''Usianya sudah tidak muda lagi. Biasanya butuh waktu lebih lama untuk kembali bugar. Tapi FC Twente, Ajax. Tentu saja ada banyak klub yang bisa memanfaatkannya dengan baik.''

''Apa yang sering terjadi di Belanda saat seseorang cedera. Dan De Jong mengalami cedera parah dan tidak akan bermain lagi sepanjang musim. Mereka biasanya mengatakan: kami akan memperpanjang kontrakmu dengan syarat tertentu. Tapi itu tidak terjadi. Justru karena De Jong ingin kembali,'' tambah Driessen dalam analisanya tentang penyerang Belanda tersebut.

''Dan itu salah satu alasan dia memilih kembali ke PSV. Dan tidak ingin lagi tinggal di luar negeri,'' kata Driessen mengakhiri pembicaraan tentang kembalinya De Jong ke PSV pada 2022. Pada akhirnya, penyerang itu setia bersama klub Eindhoven selama tiga tahun, sebelum FC Porto membawanya ke Portugal.