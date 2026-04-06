Valentijn Driessen sudah merasa cukup dan menarik kesimpulan tentang pelatih Ajax, Óscar García, setelah hanya tiga pertandingan

Óscar García belum berhasil membuat kesan yang mendalam di Ajax. Akhir pekan lalu, tim asal Amsterdam itu kalah 1-2 dari FC Twente dalam laga ketiga di bawah kepemimpinannya, yang menjadi alasan cukup bagi Valentijn Driessen untuk menarik kesimpulan tentang pelatih asal Spanyol tersebut.

“Di Ajax, saya sudah tidak terkejut lagi dengan apa pun,” kata Driessen dalam sebuah video dari De Telegraaf saat meninjau kembali pertandingan Sabtu di Johan Cruijff ArenA. “Jadi, pelatih ini pun tidak bisa membuat tim berjalan dengan baik,” demikian kesimpulannya yang cepat setelah kekalahan Ajax.

“Awalnya Heitinga yang harus menanggung semua kritik, lalu giliran Fred Grim… Nah, pelatih asal Spanyol ini katanya bakal bisa mengatasinya sebentar dan situasinya akan membaik. Tapi dia sudah melatih tiga pertandingan dan hanya menang satu kali,” kata Driessen yang sama sekali tidak terkesan.

“Jadi situasinya sama sekali tidak membaik dan permainan melawan FC Twente juga tidak layak ditonton, meski Twente sendiri memang terorganisir dengan baik. Twente kini mendapat dorongan semangat lagi, tapi mereka juga menjalani musim yang naik-turun. Itu semua juga sama sekali tidak istimewa.”

“Bicara setelah kejadian tentu saja mudah, tapi jika dilihat dari belakang, bisa dikatakan pergantian pelatih di Ajax tidak banyak membawa hasil. Bisa saja Ajax justru berakhir di babak playoff Liga Konferensi, karena situasinya memang sama sekali tidak berjalan baik.”

“Seringkali yang berkuasa hanyalah tren sesaat. Mungkin karena semua tekanan di sekitarnya, termasuk dari media, membuatmu mengambil keputusan seperti itu, tapi hasilnya tidak selalu baik. Di Ajax, mereka saat ini benar-benar menjadi yang terdepan dalam mengambil keputusan yang tidak membuahkan hasil.”

Dengan lima pertandingan tersisa, Ajax berada di posisi kelima yang mengecewakan di Eredivisie. Itu adalah posisi yang sama seperti awal November, saat John Heitinga dipecat. Selisih enam poin dengan Feyenoord di posisi kedua kini tampaknya tak terkejar.