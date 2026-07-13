Valentijn Driessen sangat keras terhadap pemain Feyenoord: ‘Pergi saja! Aku sama sekali bukan penggemarnya’

Valentijn Driessen dan Mike Verweij menyarankan Feyenoord untuk merekrut Kayne van Oevelen. Hal itu mereka sampaikan dalam podcast Kick-off dari De Telegraaf. Namun, hal itu tampaknya tidak akan mudah bagi klub asal Rotterdam tersebut, karena Valencia, di antara klub-klub lain, juga tertarik pada kiper berusia 22 tahun dari FC Volendam itu.

Feyenoord sudah cukup lama mencari kiper baru, dan terutama mengincar Tjark Ernst dari Hertha BSC. Namun, negosiasi berjalan alot, sehingga Van Oevelen kini dipandang sebagai alternatif menurut Feyenoord Transfermarkt.

Namun, persaingannya tidak main-main: selain Feyenoord, Ipswich Town, Leeds United, dan terutama Valencia juga dilaporkan sedang memburu Van Oevelen, yang musim lalu terdegradasi bersama Volendam ke Keuken Kampioen Divisie.

Driessen berpendapat bahwa Van Oevelen akan menjadi tambahan kekuatan bagi Feyenoord. “Dia telah memberikan kesan yang sangat baik sepanjang tahun lalu. Saya tidak mengerti mengapa Feyenoord tidak merekrut pemain seperti itu. Jika perlu, sebagai kiper cadangan.”

Verweij sependapat dengannya. “Feyenoord kemungkinan besar memiliki dana yang cukup. Menurut saya, jika Anda menawarkan 2 atau 2,5 juta euro untuk Van Oevelen, maka Anda akan mendapatkannya.”

“Dan menurut saya, Feyenoord benar-benar akan mendapatkan kiper yang luar biasa. Seorang pemain muda dengan potensi yang sangat besar. Jadi saya juga akan merekrutnya, tapi kemungkinan besar Rigaux lebih fokus mencari di Belgia.”

Feyenoord sedang mencari kiper baru karena Timon Wellenreuther, yang tidak lagi yakin akan perannya sebagai kiper utama, ingin hengkang. Driessen memang bukan penggemar pemain asal Jerman itu, katanya.

“Dia tidak mau menerima kenyataan harus duduk di bangku cadangan. Bersyukurlah. Biarkan saja orang itu pergi. Saya sama sekali bukan penggemarnya. Sekarang pun, dia kembali bertindak gegabah saat menghadapi pemain Club Brugge di babak pertama. Dia bisa melukai pemain itu, tapi dia juga bisa melukai dirinya sendiri. Padahal dia sebenarnya sedang mencari transfer. Itu jelas bukan tindakan yang cerdas,” tutup Driessen.