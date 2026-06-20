Valentijn Driessen merasa jijik terhadap satu negara di Piala Dunia: “Inilah yang sangat kubenci!”

Valentijn Driessen sama sekali tidak mengerti antusiasme yang melingkupi tim nasional Amerika Serikat. Negara tuan rumah bersama di Piala Dunia ini memang memenangkan dua pertandingan grup pertamanya, tetapi Driessen tetap tidak terkesan.

Hal itu ia sampaikan dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf. “Tentu saja itu lawan-lawan yang mudah dikalahkan,” kata Driessen merujuk pada Paraguay dan Australia, yang dikalahkan Amerika Serikat dengan skor masing-masing 4-1 dan 2-0.

“Bahkan Malen pun bisa mencetak tiga gol melawan mereka, dan Frenkie de Jong juga bisa bermain jauh lebih ke depan serta dengan umpan-umpan terobosan membuat Gakpo beberapa kali berhadapan langsung dengan kiper. Ah, tidak, ini sama sekali tidak berarti.”

Driessen merasa muak dengan pembesaran citra tim Amerika Serikat. “Inilah yang sangat saya benci, nasionalisme dan oportunisme yang muncul di kalangan orang Amerika. Hal yang sama juga berlaku untuk Belanda, lho, karena jika nanti kita mengalahkan Swedia dan Tunisia, semua orang akan kembali merayakannya.”

“Di media cetak pun mereka jadi heboh, harus mendatangkan orang-orang dari luar, menyajikan cerita-cerita tentang suporter… Ya, aku memang tidak suka hal seperti itu. Itu USA, USA… Biasanya mereka sama sekali tidak peduli dengan sepak bola, harus didorong untuk mendukung pahlawan mereka, dan sekarang begini. Itu membuat perutku mual.”

Sebaliknya, Mike Verweij jauh lebih optimis. “Selama masih berada di turnamen, peluang untuk memenangkannya tetap ada. Saya sudah bilang sebelumnya: AS akan menjadi kejutan di turnamen ini. Mereka benar-benar bisa melaju jauh.”

“Meskipun menurutku penampilan mereka melawan Australia sama sekali tidak bagus. Ada juga fase di mana Australia memang lebih unggul. Nasionalisme itu mungkin saja bisa membawa mereka sangat jauh,” tutup Verweij.