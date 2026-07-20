Valentijn Driessen merasa jijik: “Dia seharusnya tidak sekadar menamparnya, melainkan memukulnya dengan tinju. Sampai KO!”

Valentijn Driessen merasa jijik melihat perilaku tim Argentina di Piala Dunia, demikian ia sampaikan dalam podcastKick-off milik De Telegraaf. Kepala redaksi sepak bola itu tidak punya kata-kata baik untuk menggambarkan hal tersebut.

Setelah final Piala Dunia, yang dimenangkan Spanyol dengan skor 1-0 atas Argentina, situasi benar-benar menjadi kacau. Nahuel Molina melayangkan pukulan keras ke arah Rodri, Leandro Paredes terlibat bentrokan dengan Gavi dan Eric García saat meluapkan amarahnya, dan staf pelatih Roberto Ayala juga melakukan tindakan fisik terhadap Dani Olmo.

Namun, bagi Driessen, hal ini sama sekali tidak mengejutkan, mengingat pertandingan semifinal antara Argentina dan Inggris. Meskipun Argentina menang 1-2, situasi di lapangan tetap ricuh setelah pertandingan tersebut berakhir.

“Argentina adalah tim yang buruk dalam menerima kekalahan, tetapi mereka juga buruk dalam merayakan kemenangan,” kata Driessen membuka pembicaraan. “Saat melawan Inggris, mereka memperlihatkan spanduk tentang Kepulauan Falkland, tetapi mereka juga terus-menerus mengejek dan mengintimidasi para pemain Inggris, padahal para pemain Inggris itu sudah benar-benar hancur karena tersingkir.”

“Tapi mereka tetap saja berjalan melewati mereka sambil meneriakkan hal-hal seperti itu. Itu sungguh menyedihkan,” kata Driessen, terutama merujuk pada Valentín Barco, yang harus menanggung konsekuensinya setelah pertandingan dengan mendapat pukulan di bagian belakang kepalanya dari Jude Bellingham.

“Tidak, dia tidak boleh memukulnya. Dia seharusnya meninju kepalanya! Dia seharusnya membuatnya pingsan!”, kata Driessen dengan nada keras mengenai hal itu.