Valentijn Driessen terkesan dengan Clarence Seedorf. Pelatih berusia 50 tahun itu diperkenalkan Corinthians pekan ini dan berbicara dalam bahasa Portugis dengan lancar.

Setelah serangkaian hasil buruk, Corinthians kini merosot ke peringkat ke-16 di Série A Brasil. Situasi itu berujung pada pemecatan pelatih Fernando Diniz, yang kemudian digantikan Seedorf.

"Perkenalannya luar biasa," kata Driessen dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf. "Sungguh. Bahasa Portugisnya lancar, dan kehadirannya langsung terasa."

"Kalau kinerjanya sebagus penampilannya dalam konferensi pers itu, Corinthians akan memenangi semua pertandingan. Dia benar-benar melakukannya dengan luar biasa. Tentu dia sangat pandai berbicara, tetapi cara dia menyampaikan pikirannya... Apalagi dalam bahasa itu. Jelas dia bukan orang sembarangan."

"Itu mengesankan, benar-benar mengesankan. Kalau bicara soal komunikasi, Corinthians tidak perlu khawatir. Setahu saya, dia berbicara bahasa Italia, Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda..."

Pertandingan berikutnya COR Serie A 19.00 VIT

Pada Kamis, diketahui bahwa Seedorf segera mundur dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris KNVB karena pekerjaan barunya di Corinthians. Driessen menilai itu keputusan yang tepat.

"Situasi ini jelas tidak diinginkan KNVB. Jangan biarkan dia menghadapi situasi itu, jangan biarkan Corinthians menghadapinya, dan jangan biarkan Depay menghadapinya. KNVB juga tidak seharusnya menghadapinya. Jadi, ini keputusan yang sangat mudah," pungkas Driessen.