Akibat cedera lutut yang dialami Jerdy Schouten, peluang Marten de Roon untuk ikut serta dalam Piala Dunia musim panas mendatang semakin besar. Namun, Valentijn Driessen tidak setuju dengan hal itu, demikian ia sampaikan dalam acara Vandaag Inside.

Schouten mengalami cedera lutut parah pada Sabtu lalu saat pertandingan antara PSV dan FC Utrecht (4-3). Akibatnya, ia harus melewatkan Piala Dunia.

Dengan demikian, peluang De Roon untuk bergabung dengan timnas Belanda tampaknya semakin besar. Gelandang berusia 35 tahun itu, yang bermain di posisi yang sama dengan Schouten, terakhir kali masuk dalam skuad Oranje pada Maret 2024.

Namun, menurut Driessen, membawa banyak pemain yang lebih tua ke cuaca panas di Amerika Serikat bukanlah keputusan yang bijak. “Kami sudah memiliki lima pemain yang berusia di atas 30 tahun. Dan akan ada satu lagi,” katanya merujuk pada De Roon.

“Di sana panas sekali. Koeman sendiri pernah bermain di sana pada 1994. Dia juga hampir pingsan. Suhunya mencapai 40 derajat. Dan Rijkaard ada di sana saat itu, serta Wouters… Mereka semua tidak bisa mengikuti ritme permainan, karena cuacanya benar-benar terlalu panas.”

“Lalu kita pergi ke sana dengan semua pemain berusia tiga puluhan. Bawa saja Joey Veerman. Dia kan bisa bermain sepak bola jauh lebih baik daripada Marten de Roon?”, usul Driessen.

Johan Derksen tidak setuju dengan sang jurnalis. “Kamu memang benar-benar penggemar Veerman, ya? Kamu tidak akan menang perang dengannya, kan? Karena dia tidak ikut bertahan. Kalau kamu tidak punya bola, mereka langsung menerobos,” kata Derksen. Driessen menjawab: “Itu juga tidak seburuk itu, Johan. Kamu harus melihatnya dengan baik. Kamu hampir tidak pernah menonton sepak bola Belanda.”