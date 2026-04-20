Valentijn Driessen mengungkapkan: jajaran manajemen yang menentukan susunan pemain di klub Eredivisie ini

Leeroy Echteld ingin menurunkan sebelas pemain terbaiknya pada Kamis dalam pertandingan perempat final Conference League melawan Shakhtar Donetsk. Pihak manajemen AZ, yang terdiri dari Max Huiberts dan Marijn Zeeman, turun tangan demi mempersiapkan diri menghadapi final Eurojackpot KNVB Beker.

AZ kalah 3-0 pada leg pertama dan tersingkir setelah imbang 2-2 di kandang sendiri. Tiga hari kemudian, tim asal Alkmaar itu membalas dendam dengan mengalahkan NEC 5-1 di final turnamen piala tersebut.

''Echteld pada hari Minggu, secara tidak resmi, mengatakan kepada Willem Vissers bahwa ia ingin menanganinya dengan sangat serius. Termasuk dengan tim utama,'' ungkap Valentijn Driessen pada hari Senin di Vandaag Inside.

''Hanya dengan pemain-pemain terbaik. Maka mungkin dia tidak akan menurunkan Jordy Clasie dan Peer Koopmeiners, karena mereka tidak fit. Tapi yang lain ya. Untuk tetap mencoba mencapai semifinal. Namun manajemen telah campur tangan, dengan Huiberts dan saya kira juga Zeeman,'' tambah kepala sepak bola De Telegraaf itu.

Driessen berpendapat bahwa AZ harus melanjutkan kerja sama dengan Echteld setelah jeda musim panas. ''Ya, tentu saja. Kontrak dia saja untuk satu tahun. Dan jika tidak berhasil, maka Anda bisa memecatnya setelah empat atau lima bulan. Tapi Anda tidak bisa menarik pemain itu sekarang.''

Johan Derksen merasa terganggu oleh Jordy Clasie, yang setelah final piala mengatakan bahwa menurutnya Echteld boleh tetap tinggal. ''Saya tidak setuju bahwa sebagai kapten AZ, kamu harus menunjuk pelatih baru. Hal itu mungkin saja menimbulkan masalah bagi organisasi. Karena saya menduga Tuan Zeeman dan direktur teknis baru (Niels van Duinen, red.) juga punya pandangan mereka sendiri.''

''Dan itu juga agak oportunis, karena pelatih ini tampil sangat baik dalam pertandingan ini, termasuk dari segi taktik. Namun di liga dan di Eropa, Echteld belum begitu meninggalkan kesan yang mendalam,'' kata Derksen.