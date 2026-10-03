Valentijn Driessen terkejut dengan babak pertama tim nasional Belanda melawan Yunani, seperti yang ia sampaikan dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf. Menurut kepala sepak bola itu, hal tersebut terutama disebabkan oleh pilihan keliru Xavi, yang memberi tempat di starting XI kepada Quinten Timber dan Guus Til.

Keduanya menjalani babak pertama yang sangat buruk di Yunani. Salah satunya karena itu, Belanda tertinggal 2-0 saat turun minum. Xavi langsung memutuskan untuk bertindak tegas dan menarik duo tersebut pada jeda pertandingan.

“Ya, pemain pengganti yang bagus. Tapi bukan untuk jadi starter, bahkan tidak melawan Yunani,” demikian penilaian keras Driessen terhadap Timber dan Til, yang menurutnya juga menyeret Joey Veerman ke bawah. “Veerman juga ikut tenggelam karena itu, karena dia kurang lebih berdiri sendirian di lini tengah.”

“Xavi berkata: ‘Attack the spaces’. Jadi di mana pun ada ruang, ke situlah Til pergi. Jadi dia hilang. Dan Timber sedikit berlari di lini tengah seperti ayam kehilangan kepala. Ya, dia ke mana-mana saja. Bagus atau tidak bagus. Dengan begitu, Anda meninggalkan sisa lini tengah Anda.”

“Itu benar-benar tidak beres sama sekali, tiga pemain di lini tengah itu. Pada akhirnya mereka masih diselamatkan, karena seluruh tim bersalah. Saya paham itu, tetapi ini soal kualitas.”

Driessen kemudian menyoroti peningkatan yang sangat jelas pada babak kedua, ketika Ryan Gravenberch dan Tijjani Reijnders masuk ke dalam tim. “Gravenberch memang salah satu gelandang terbaik yang kami miliki dan Reijnders sebenarnya juga selalu bermain bagus. Jika Anda kemudian mencadangkannya karena satu atau dua pertandingan yang kurang baik, maka Anda akan melihat akibatnya.”

“Sekarang Anda bisa melihat betapa bagusnya Gravenberch dan Reijnders, jika dibandingkan dengan mereka yang bermain pada babak pertama,” tambah Mike Verweij. “Mereka benar-benar masuk dengan sangat baik. Begitu juga Noa Lang.”