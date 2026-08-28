Valentijn Driessen mengkritik Jordi Cruijff: "Sebuah kesalahan Ajax merekrutnya"

Valentijn Driessen tidak terkesan dengan Marcos Leonardo. Penyerang Brasil itu didatangkan Ajax pada awal periode transfer dengan nilai 20 juta euro, tetapi sejauh ini belum meyakinkan.

Kamis malam, pelatih Míchel Sánchez memilih memulai dengan Tolu Arokodare sebagai penyerang tengah. Keputusan itu berjalan baik. Penyerang Nigeria itu mencetak dua gol dalam pertandingan melawan FC Sion (5-3).

Marcos Leonardo masuk ke lapangan setelah satu jam pertandingan berjalan untuk menggantikan Tolu. Sang striker membuang dua peluang emas, setelah itu Driessen dalam Kick-off menyatakan bahwa ia sudah melihat cukup banyak.

“Míchel memberi Tolu kesempatan untuk bermain sebagai starter dan dia langsung mencetak dua gol. Itulah yang ingin Anda lihat dari seorang striker,” buka Driessen dalam paparannya.

“Kami melihat teman kita Marcos Leonardo. Ini bukan sesuatu yang menyedihkan. Dia menghasilkan uang dalam jumlah besar. Ini sebuah kesalahan bahwa mereka menjemputnya dengan uang sebesar itu (20 juta euro, red.) dan membayar gaji sebesar itu,” lanjut kepala sepak bola tersebut.

“Saya cukup paham bahwa dia berjalan tanpa kepercayaan diri. Míchel lalu bersikap positif dan mengatakan bahwa dia membantu bertahan dengan baik serta punya pergerakan tanpa bola yang bagus. Tetapi dia tidak bisa ikut dalam permainan,” kata Driessen dengan tajam.