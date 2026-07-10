Sementara nama-nama seperti Arne Slot, Erik ten Hag, Peter Bosz, Sarina Wiegman, dan Pep Guardiola santer disebut-sebut sebagai calon pengganti Ronald Koeman, Valentijn Driessen mengusulkan kandidat baru dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf.

Florian Plettenberg dari Sky Sports, yang biasanya dapat diandalkan, melaporkan awal pekan ini bahwa KNVB akan melakukan pembicaraan dengan Slot mengenai penggantian Koeman di timnas Belanda. “Ada juga kabar bahwa Slot tidak tertarik,” kata Mike Verweij, yang menyatakan bahwa ia merasa menarik bahwa Ten Hag dan Bosz kini tampaknya tidak tertarik dengan posisi pelatih kepala timnas.

Pengamat Ajax ini menyebutnya mencolok bahwa Bosz kini tiba-tiba tampak menutup pintu untuk posisi yang kosong tersebut. Valentijn Driessen tidak sependapat dengan hal itu. “Dia hanya mengatakan: ‘Saya akan tersedia dua tahun lagi’. Namun saat itu tidak ditanyakan apa yang akan dia lakukan sekarang.” Menurut Verweij, dapat diasumsikan bahwa Guardiola adalah kandidat utama KNVB.

Verweij kemudian bertanya-tanya di mana posisi Michael Reiziger dalam daftar calon pengganti. “Apakah dia yang berikutnya dalam antrean jika Guardiola dan Slot tidak jadi, atau apakah masih ada beberapa kandidat asing di antara mereka?” Setelah itu, ia menyebutkan bahwa Driessen memiliki opsi lain dalam pandangannya.

“Pelatih timnas Kroasia, Zlatko Dalic, yang telah menunjukkan kinerja luar biasa,” jawab pria asal Westland itu. “Dia telah menjabat selama sembilan tahun dan berhasil mencapai final Piala Dunia (2018, red.). Dia orang yang tenang, jadi saya bisa membayangkan dia bisa menjadi salah satu kandidat.”

“Hanya saja, setelah sembilan tahun, dia mungkin ingin pindah ke klub-klub besar karena prestasinya yang luar biasa,” lanjut Driessen, yang juga bertanya-tanya siapa saja kandidat yang berada di antara favorit utama dan Reiziger. “Mungkin ada Ron Jans, tapi apakah itu cukup baik? Mereka bilang dia manajer yang pandai bergaul.”

Kritikus tersebut juga menyebut nama Fred Rutten, melihat adanya potensi masalah seputar penampilan di media, dan menyimpulkan bahwa tidak banyak pilihan yang tersedia. Verweij kemudian menceritakan bahwa telah terjadi ‘koordinasi’ dengan Reiziger. “Melalui Jong Oranje, dia akan menjadi pelatih nasional berikutnya. Saya sudah mengerti bahwa kenyataannya tidak demikian, tapi dia memang sangat menginginkannya. Mungkin saja dia akan terpilih, tapi dia harus berjuang melawan opini publik, karena citranya saat ini kurang baik.”