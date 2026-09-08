Valentijn Driessen mengecam keluhan direktur Feyenoord, Rigaux: "Sudah terdengar tidak meyakinkan saat itu"

Mantan direktur Feyenoord Dennis te Kloese 'tidak pantas mendapat tendangan susulan' dari jajaran pimpinan klub yang baru, demikian pendapat Valentijn Driessen dalam sebuah analisis di De Telegraaf. Direktur teknis saat ini, Dévy Rigaux, baru-baru ini memaparkan warisan menyakitkan dari Te Kloese, tetapi Driessen menyebut penjelasan itu sebagai 'keluhan yang tidak meyakinkan'.

Rigaux meninjau kembali jendela transfer pertamanya sebagai direktur teknis Feyenoord pada Kamis pekan lalu. Pria Belgia itu menyatakan bahwa dirinya hanya memiliki sedikit ruang untuk mendatangkan pemain baru, karena skuad dan biaya harus dipangkas besar-besaran.

Di bawah pendahulunya, Dennis te Kloese, jumlah pemain yang terikat kontrak telah membengkak menjadi 43, sehingga Rigaux nyaris tidak punya ruang untuk bergerak di bursa transfer. “Total beban gaji harus turun, amortisasi harus turun, dan pada saat yang sama kami tidak ingin kehilangan semua pemain pilar. Untuk itu kami berjuang,” kata Rigaux kepada NOS.

Namun, Driessen menepis penjelasan Rigaux sebagai 'keluhan yang tidak meyakinkan', juga karena pria Belgia itu tidak mau mendukung keterbatasan finansial tersebut dengan angka-angka. “Itu sama sekali tidak meyakinkan karena Feyenoord pada Minggu menolak tawaran lebih dari 40 juta euro untuk Anis Hadj Moussa dari Al-Ittihad asal Arab Saudi,” ujar kepala sepak bola De Telegraaf itu.

Driessen menyoroti bahwa setelah penunjukannya, Rigaux menginvestasikan 20 juta euro untuk perekrutan pemain dan kemudian menjual sekelompok pemain yang tak dibutuhkan dengan nilai sekitar 50 juta euro. Selain itu, Feyenoord juga masih akan menerima 35 juta euro karena partisipasi di fase liga Liga Champions.

“Di tengah jalan, Rigaux bisa saja mengatakan 'tidak' pada nominal 30 juta euro (Givairo Read), hampir 20 juta euro (Targhalline), dan ia juga tidak berhasil meyakinkan Anis Hadj Moussa untuk pindah ke Arab Saudi dengan tawaran 30 juta euro serta Ayase Ueda untuk pindah ke Turki dengan tawaran 25 juta euro.”

Driessen menyatakan bahwa keluhan soal lemahnya finansial tidak sejalan dengan kebijakan olahraga pada bursa transfer terakhir, sehinggaFeyenoord tidak bisa bersaing dengan klub seperti Ajax dan PSV.

Namun, Rigaux memberikan penjelasan mengenai gagalnya transfer, antara lain Ueda ke Fenerbahçe dan Gjivai Zechiël ke Lille OSC. “Kami ingin bekerja sama untuk transfer ke Fenerbahçe, tetapi Ueda lebih memilih ke Premier League. Dari sana tidak ada minat konkret. Pada akhirnya Lille datang dan kami terpaksa menjualnya. Maka lebih baik pemain pilar yang berada di akhir siklusnya daripada pemain muda.”

Gjivai Zechiël juga mendapat minat konkret dari Lille. “Robert, Gio, dan saya sudah berdiskusi dan melihat Gjivai sebagai sosok yang bisa kami bangun untuk masa depan. Menurut kami, akan lebih kuat jika dia dipertahankan,” kata Rigaux. Selain itu, Zechiël juga bisa menantikan kontrak baru yang telah diperbaiki.

'Te Kloese tidak pantas mendapat tendangan susulan'

Driessen memperkirakan bahwa laporan keuangan tahunan akan memberi kejelasan lebih lanjut atas pertanyaan apakah pendahulu Rigaux, Te Kloese, boros dalam membelanjakan uang dan apakah kolega Rigaux di jajaran direksi bidang keuangan, Pieter Smorenburg, telah menjalankan serta membiarkan kebijakan finansial yang tidak bertanggung jawab.

Jurnalis itu menilai pimpinan Feyenoord tidak layak mendapat pujian. “Sebagai klub yang pantas dan direktur yang pantas, Anda tidak memberikan tendangan susulan kepada orang seperti itu, yang justru terjadi pekan lalu di De Kuip. Rupanya anggota direksi Rigaux dan Eenhoorn berpikir berbeda soal itu, dan rekan mereka saat ini, direktur keuangan Smorenburg, juga ikut terdampak secara tidak langsung.”