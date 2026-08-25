Sama sekali belum pasti bahwa Virgil van Dijk akan terus menjadi pemain internasional timnas Belanda. Kesimpulan itu ditarik Valentijn Driessen setelah konferensi pers pertama pelatih timnas Belanda, Xavi.

“Xavi dikenal sebagai sosok yang memberi banyak pemain muda kesempatan,” kata Driessen dalam sebuah video dari De Telegraaf. “Itu ia lakukan di FC Barcelona, tetapi juga di Al-Sadd di Qatar. Saya pikir beberapa pemain benar-benar harus mulai mengkhawatirkan peran mereka di timnas Belanda.”

“Tentu dia sudah mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Virgil van Dijk, tetapi dia masih ingin berbicara dengannya beberapa kali lagi. Jadi, benar-benar belum pasti bahwa Virgil van Dijk akan tetap menjadi pemain internasional di bawah Xavi,” simpul Driessen dari hal itu.

“Saya sudah berbicara dengan Virgil,” ujar Xavi pada sesi media di Zeist. “Saya akan tetap menjalin kontak dengannya. Saya ingin berbicara lebih banyak dengannya tentang apa ambisinya, gairahnya. Kita akan lihat itu akan berujung ke mana. Tetapi saya masih akan berbicara dengannya lagi.”

“Cara bermain yang diinginkan Xavi, dengan pressing tinggi, banyak bergerak ke depan... Itu bukan benar-benar sesuatu yang selalu diinginkan Virgil van Dijk,” jelas Driessen. “Dia lebih suka sedikit bermain lebih ke belakang. Lebih banyak kepastian. Saya sangat penasaran bagaimana hasil pembicaraan itu nantinya.”

Van Dijk sebelumnya sudah mengungkapkan pada awal tahun ini bahwa setelah kekalahan di semifinal Euro 2024 dia sempat ragu untuk pensiun dari tim nasional. Dia juga belum bisa memberikan kepastian apakah setelah Piala Dunia 2026 dia akan tetap lanjut bersama timnas Belanda.

Mungkin saja pembicaraan dengan Xavi akan menjadi faktor penentu dalam hal itu. Periode mendatang juga harus memperjelas apakah bek berusia 35 tahun itu masih cocok dengan rencana pelatih baru tersebut.