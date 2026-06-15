Valentijn Driessen memuji habis-habisan: 'Dia sedang mengejar ketenaran dunia'

Setelah pekan pertandingan pertama Piala Dunia 2026, Valentijn Driessen sangat optimis terhadap gelandang PSV, Ismael Saibari. Jurnalis De Telegraaf ini menyatakan bahwa pemain asal Maroko tersebut mulai menorehkan namanya di kancah internasional.

“Ismael Saibari telah melupakan insiden handuk dan kini memburu ketenaran dunia,” tulis Driessen sebagai judul kolomnya tentang gelandang PSV tersebut. Jurnalis yang kontroversial ini berpendapat bahwa manajemen klub Eindhoven menyaksikan pertandingan Brasil vs Maroko (1-1) dengan rasa puas.

Menurut Driessen, Saibari adalah pemain terbaik di lapangan. “Statistiknya, termasuk akurasi umpan 92% di dua posisi serang tersebut, dalam pertandingan level tertinggi di Piala Dunia, sangat luar biasa. Terutama bagi seorang debutan di panggung tertinggi.”

“Pemain PSV ini membuktikan dengan gol dan permainannya bahwa minat Bayern München dan nilai transfer sebesar 50 juta euro plus memang pantas,” tulis Driessen, yang memperkirakan kesepakatan tersebut akan tercapai selama Piala Dunia berlangsung.

Driessen berpendapat bahwa Saibari, yang sempat mendapat sorotan negatif menjelang final Piala Afrika akibat insiden handuk, telah membersihkan citranya di kancah global. “Dengan statusnya saat ini, Saibari tidak akan lagi terlibat dalam hal semacam itu.”

“Mulai sekarang, ia akan dikenal sebagai pencetak gol pembuka yang menakjubkan untuk Maroko melawan Brasil. Namun, Saibari tidak akan puas dengan itu. Ia mengejar terobosan global dan ketenaran dunia bagi dirinya sendiri dan Maroko,” tutup Driessen.

Maroko masih akan memainkan dua pertandingan lagi selama fase grup Piala Dunia ini, masing-masing melawan Skotlandia dan Haiti.