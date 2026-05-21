Valentijn Driessen membuat prediksi tegas soal Piala Dunia: 'Mereka akan pulang setelah tiga kali kalah'

Valentijn Driessen memandang suram prospek Curaçao di Piala Dunia. Hal itu diungkapkan jurnalis tersebut dalam rubrik "In de Wandelgangen", sebuah kolom daring dari Vandaag Inside.

Awal pekan ini, Driessen tiba di Curaçao untuk ikut serta dalam siaran harian program televisi yang sedang ramai dibicarakan tersebut.

Rabu lalu, Driessen untuk pertama kalinya duduk di meja diskusi, namun sebelumnya ia sudah berbincang dengan pembawa acara Wilfred Genee mengenai The Blue Wave.

Driessen menganggap tidak bijak bahwa pelatih nasional Dick Advocaat mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan pendapatnya. “Dengan itu, dia hanya menambah minyak ke api. Begitu terus-menerus.”

“Saya juga tidak berpikir ini baik untuk Curaçao. Semua orang harus melepaskannya. Lihat saja betapa fanatiknya Johan (Derksen, red.) dalam hal ini. Mereka harus membiarkannya berlalu,” kata Driessen.

Jurnalis kritis ini memiliki argumen yang jelas untuk itu. “Tentu saja bukan berarti tim ini akan tampil lebih baik karena Dick, karena mereka akan pulang setelah tiga kekalahan. Tidak ada yang bisa meraih satu poin pun dengan tim ini. Tidak mungkin.”

Curaçao akan berpartisipasi sebagai negara terkecil yang pernah ada di Piala Dunia 2026. Di Grup E, Jerman, Ekuador, dan Pantai Gading adalah lawan-lawannya.