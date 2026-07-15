Valentijn Driessen membuat pernyataan mengejutkan tentang bintang PSV: 'Tentu saja dia ditolak'

Valentijn Driessen berpendapat bahwa Fulham, PSV, dan Ricardo Pepi tidak sepenuhnya jujur mengenai apa yang terjadi selama jendela transfer musim dingin. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis De Telegraaf tersebut pada Selasa malam dalam acara Vandaag Inside.

Ketika Johan Derksen bertanya mengapa Pepi tidak jadi pindah ke Fulham, Driessen menyela. “Tentu saja dia ditolak.”

“Tapi mereka tidak mengatakannya. Semuanya sudah rampung, dia hanya akan pergi ke Inggris untuk pemeriksaan medis, lalu tiba-tiba dia kembali,” lanjut Driessen. “Akan semakin sulit untuk menjual pemain muda itu.”

Karena itu, Driessen memperkirakan Pepi akan tetap di PSV. Di Eindhoven, striker berusia 23 tahun itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2030.

Yang menarik, Driessen bertanya-tanya apakah Pepi akan menjadi pemain inti sama sekali. “Alassane Pléa kini sudah fit kembali dan kabarnya tampil sangat mengesankan. Nanti dia mungkin harus duduk di bangku cadangan selama setahun lagi...”

Menurut Transfermarkt, nilai pasar Pepi masih mencapai 30 juta euro. Pada tahun 2023, PSV membelinya dari Augsburg seharga 13 juta euro.

Sayangnya bagi PSV, Pepi nyaris tidak tampil mengesankan selama Piala Dunia. Ia bermain selama 202 menit dalam lima pertandingan dan tidak berhasil mencetak gol.