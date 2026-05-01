Valentijn Driessen memberi saran kepada Feyenoord: 'Jika ada pemain seperti itu di bursa transfer dan kalian tidak merekrutnya, kalian tidak akan dianggap serius'

Valentijn Driessen berpendapat bahwa Robert Eenhoorn adalah kandidat ideal untuk menjadi direktur umum baru Feyenoord. Menurut jurnalis De Telegraaf tersebut, Eenhoorn dan pihak Feyenoord telah melakukan pembicaraan, demikian ia ungkapkan dalam podcast Kick-off.

Dennis te Kloese akan mundur dari jabatannya sebagai direktur umum dan teknis di Feyenoord pada musim depan, sehingga klub tersebut harus mencari penggantinya. Salah satu kandidat yang sering disebut adalah Eenhoorn.

“Menurut saya, mereka sudah bertemu sekali,” kata Driessen. “Itu belum diumumkan. Tentu saja akan sangat aneh jika Anda tidak mengundangnya untuk wawancara. Dia adalah kandidat ideal. Jika dia tersedia di pasar, maka Anda harus segera bertindak.”

“Tentu saja ada begitu banyak tantangan di sana. Itu klubnya, jadi saya bisa membayangkan dia pasti ingin bergabung.”

Driessen tidak benar-benar melihat alternatif untuk Eenhoorn. “Tidak langsung. Maka Anda harus melihat ke klub lain, apakah ada direktur eksekutif yang baik di sana yang juga memiliki pengalaman dalam sepak bola internasional dan organisasi besar. Tapi orang-orang seperti itu tidak begitu mudah ditemukan.”

“Eenhoorn pernah menjabat sebagai komisaris di mana-mana dan memiliki rekam jejak yang luar biasa… Jika orang seperti itu tersedia di pasar dan kamu tidak bisa mendapatkannya, maka klubmu juga tidak akan dianggap serius lagi.”

Menurut Algemeen Dagblad, Eenhoorn sendiri tertarik dengan posisi direktur umum di Feyenoord. Namun, di dalam Dewan Komisaris klub, pendapat para anggotanya terpecah.