Valentijn Driessen memberi saran kepada Ajax: 'Sungguh tak masuk akal bahwa Jordi Cruijff sama sekali mengabaikannya'

Valentijn Driessen merasa tidak dapat dimengerti bahwa Dick Schreuder tampaknya tidak masuk dalam pertimbangan Ajax untuk menjadi pelatih baru. Hal itu ia sampaikan dalam podcast Kick-off dari De Telegraaf. Direktur teknis Jordi Cruijff tampaknya sangat menyukai pelatih Girona, Míchel.

Ajax sedang mencari seseorang yang akan menggantikan pelatih sementara Óscar García mulai musim depan. Pada hari Jumat, jurnalis Matteo Moretto dari Marca melaporkan bahwa klub asal Amsterdam tersebut telah mencapai kesepakatan lisan dengan Míchel.

Namun, Driessen melihat ada opsi yang lebih logis di Eredivisie: Schreuder. Bersama klubnya NEC, ia finis di posisi ketiga yang mengesankan musim ini, sehingga tim asal Nijmegen itu lolos ke babak kualifikasi Liga Champions.

“Schreuder telah membentuk tim yang luar biasa,” kata Driessen pada Senin. “Itu tentu saja fondasi kesuksesan. Tanpa Dick Schreuder, hal ini tidak akan pernah terjadi.”

Mike Verweij sependapat dengannya. “Itulah yang menarik. Pertama-tama, akan bagus jika bisa mendatangkan Dick Schreuder karena semua hasil bagusnya. Tapi juga karena semua pemainmu tiba-tiba menjadi jauh lebih berharga. Ia sangat berhasil membentuk tim yang sangat baik sekaligus membuat para pemain secara individu menjadi jauh lebih baik dan karenanya jauh lebih berharga.”

Driessen: “Itulah mengapa tentu saja tidak dapat dimengerti bahwa Jordi Cruijff sama sekali mengabaikannya. Saat dia membuka teleponnya, tertera +34,” merujuk pada kode negara Spanyol. “Itu saja. Saya juga tidak mengerti.”

“Seorang seperti Schreuder… Apa lagi yang lebih cocok dengan Ajax selain gaya sepak bola yang intens dan menyerang yang ia anut, serta yang berhasil ia terapkan dalam waktu singkat di semua klub tempat ia pernah berkarier?”, kata Driessen. “Dia tidak ada dalam daftar,” kata Verweij. “Mungkin belum. Mungkin kesuksesan saat ini membuatnya berpikir lain. Tapi saya rasa yang terpilih akan menjadi Míchel.”