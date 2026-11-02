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Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Valentijn Driessen melontarkan kritik keras seusai Ajax melawan AZ: "Dia pesepakbola paling tidak berguna yang saya kenal!"

Ajax vs AZ Alkmaar
Ajax
AZ Alkmaar
Eredivisie

Valentijn Driessen mengaku terkejut melihat Weslley Patati dalam Kick-off, podcast sepakbola De Telegraaf. Kepala desk sepakbola itu menyebut Patati sebagai pesepakbola paling tidak berguna yang pernah ia kenal.

Sabtu lalu, Ajax menang 1-0 atas AZ di Johan Cruyff ArenA. Satu-satunya gol dalam pertandingan itu dicetak Tolu Arokodare.

"Menurut saya, Owen Wijndal tidak tampil istimewa. Dalam menyerang, dia bukan Wijndal yang kita kenal saat di AZ. Dia sama sekali tidak lagi maju melewati pemain di depannya. Entah itu tidak diperbolehkan atau memang tidak diperlukan," kata Driessen membuka pembicaraan.

Mike Verweij, pengamat Ajax dari De Telegraaf, kemudian menyanggah bahwa Wijndal cukup berhasil mengantongi Patati. "Kita tidak melihatnya sepanjang pertandingan."

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"Ya, tetapi Patati memang pesepakbola paling tidak berguna yang saya kenal. Saya terus-menerus kesal melihatnya," tanggap Driessen. "Saya juga kesal melihat pemain AZ lainnya. Mereka terus-menerus berbalik dan mengoper ke belakang. Mereka melihat itu di FC Barcelona."

"Menurut saya, laga Ajax kontra AZ benar-benar menyedihkan. Laga PSV kontra Feyenoord saja sudah saya anggap menyedihkan, tetapi yang ini benar-benar setingkat Liga Konferensi," tutup kepala desk sepakbola itu.

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