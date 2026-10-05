Valentijn Driessen melihat masalah besar di tim nasional Belanda: “Dua pemain itu terlalu yakin dengan tempat mereka”

Valentijn Driessen belum terkesan setelah laga-laga pertama pelatih timnas Xavi Hernández bersama tim nasional Belanda. Hal itu ia sampaikan di Vandaag Inside.

“Saya masih melihat sangat sedikit sentuhan Xavi. Apa yang dia inginkan, ya mungkin saja begitu, tetapi itu tidak terlihat di lapangan. Ya, tim ini sama labilnya seperti saat di bawah Koeman. Pertahanan itu memang sudah benar-benar tidak bisa lagi,” buka Driessen.

Eksperimen dengan Teun Koopmeiners di lini belakang juga tidak bisa disebut sukses, menurut kepala sepak bola De Telegraaf itu. “Itu sama sekali tidak berjalan. Ketika dia dimainkan di lini tengah, barulah dia tampil lumayan.”

“Van Dijk memainkan caps ke-100-nya, dia tidak mau bermain di sisi kanan. Dan sekarang dia harus bermain di sisi kanan, itu juga sudah mengatakan sesuatu. Itu tentu awal dari akhir,” omel Driessen lebih lanjut.

“Van Dijk, dan mungkin Dumfries juga, mereka terlalu yakin dengan tempat mereka. Sebab, mereka memberi begitu banyak peluang. Saya juga memang sudah tidak suka dengan Van Dijk, apalagi setelah pekan lalu,” ujarnya menyinggung pertengkarannya dengan kapten tim nasional Belanda itu dalam sebuah konferensi pers.

René van der Gijp menilai setelah melihat pertandingan-pertandingan terakhir bahwa ekspektasi memang harus diturunkan. “Kalau pada akhirnya kami mencapai semifinal Euro, itu akan luar biasa,” katanya.

“Tetapi Belanda tidak seperti itu, kami selalu berpikir bahwa kami ikut bersaing untuk gelar,” tutup Derksen.