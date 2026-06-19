Valentijn Driessen merasa heran dengan perkembangan seputar jabatan pelatih di Feyenoord. Jurnalis tersebut menganggapnya sebagai ‘urutan yang sangat aneh’ bahwa klub asal Rotterdam itu terlebih dahulu merekrut asisten pelatih Sipke Hulshoff, baru kemudian pelatih kepala Giovanni van Bronckhorst.

Dalam podcast Kick-off dari De Telegraaf, dibahas mengenai penunjukan Van Bronckhorst di Feyenoord. Pelatih kepala tersebut, yang sebelumnya juga pernah memimpin tim di De Kuip antara tahun 2015 hingga 2019, menggantikan Robin van Persie yang telah dipecat. Hulshoff akan menjadi salah satu asistennya.

“Dia tidak berbicara dengan Giovanni van Bronckhorst terlebih dahulu,” kata Driessen sambil mengkritik direktur teknis Dévy Rigaux. “Dia justru berbicara dengan Sipke Hulshoff terlebih dahulu. Menurut saya, ini cerita yang sangat aneh.”

“Kamu malah berbicara dulu dengan asisten pelatih dan mengikatnya, baru kemudian mencari pelatih kepala? Urutan yang sangat aneh… Saya tidak mengerti mengapa sebagai manajemen baru kamu datang dengan staf seperti itu. Itu berarti kamu sama sekali tidak siap.”

“Tentu saja bagus kalau ada DNA Feyenoord di dalamnya, tapi jangan lupa bahwa Van Bronckhorst harus keluar dari De Kuip dengan cara yang memalukan. Karena apa yang ditunjukkan Feyenoord di lapangan benar-benar tidak layak ditonton. Dia adalah pelatih dengan gelar terbanyak, tapi dia masih bisa keluar lewat pintu depan. Tapi lebih baik lewat pintu belakang.”

“Dan sekarang dia didatangkan, dan kamu lihat semua orang berubah sikap. Itu juga menunjukkan betapa tidak populernya Van Persie. Lalu kamu berpikir dengan asisten pelatih seperti Sipke Hulshoff, gaya sepak bola Slot bisa kembali. Bukankah kita sudah agak sembuh dari itu? Bahwa tidak semua orang yang pernah bekerja dengan Slot bisa menerapkan gaya sepak bola Slot.”

Mike Verweij membantah pernyataan terakhir itu. “Itu yang dikatakan Rigaux, bahwa Hulshoff tidak didatangkan untuk menerapkan gaya sepak bola Slot. Tapi kamu memang memberi kesan bahwa kamu melihat Hulshoff sebagai pelatih kepala, dan Van Bronckhorst hanyalah semacam boneka.”

Driessen menyimpulkan: “Yang mungkin terjadi adalah mereka berpikir: sekarang kita punya dua orang, setidaknya kita bisa melanjutkan dengan mereka selama setahun. Dan jika ada alternatif yang lebih baik, mungkin kita bisa merekrutnya untuk tahun depan.”