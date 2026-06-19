Valentijn Driessen: 'Jika Ronald Koeman mundur setelah Piala Dunia, salah satu dari empat nama ini akan menjadi pelatih tim nasional yang baru'

Jika Ronald Koeman mundur dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Belanda setelah Piala Dunia, ia akan digantikan oleh Erik ten Hag, Peter Bosz, Arne Slot, atau Michael Reiziger. Demikian pendapat Valentijn Driessen, seperti yang ia sampaikan dalam podcast Kick-off dari De Telegraaf.

Kontrak Koeman akan berakhir setelah Piala Dunia, dan belum jelas apakah kontrak tersebut akan diperpanjang. Hal ini turut memicu spekulasi yang marak mengenai calon penggantinya.

Termasuk pada hari Kamis, ketika Ten Hag, direktur teknis di FC Twente, menjadi tamu di NOS. Menanggapi pertanyaan apakah ia ingin menjadi pelatih tim nasional, ia awalnya menjawab: “Dalam dua tahun ke depan, saya tetap akan menjadi direktur teknis di FC Twente.”

Tak lama setelah itu, ia tetap membiarkan pintu terbuka sedikit. “Ada beberapa pertimbangan yang harus Anda lakukan pada saat seperti itu: kelompok pemain seperti apa yang Anda miliki, apa yang bisa Anda menangkan, dan bagaimana kondisinya. Anda akan menganalisis hal-hal tersebut. Tentu saja itu bisa sangat menarik dan saya memang mengincar posisi itu,” kata Ten Hag.

Pernyataan tersebut kemudian dikutip dalam program Kick-off. Driessen: “Semua orang mungkin ingin menunjukkan bahwa mereka tetap tersedia. Menurut saya, Peter Bosz juga tiba-tiba memberi isyarat kecil lagi untuk timnas Belanda. Arne Slot tersedia dan Michael Reiziger sudah bekerja di KNVB. Jika Koeman berhenti setelah turnamen ini—dan saya berasumsi demikian—salah satu dari keempatnya pasti akan menjadi pelatih kepala timnas Belanda.”

Verweij menanggapi: “Tahukah kamu apa yang menurutku memang benar? Bahwa nama-nama ini sendiri, meskipun secara terselubung, mengatakan bahwa mereka mungkin saja tersedia. Menurutku, itu berarti di kalangan pelatih sudah beredar kabar bahwa Ronald Koeman memang akan berhenti.”

“Bahwa Ten Hag mengatakan hal ini sekarang, Bosz yang memberi ruang, Slot tersedia, Reiziger… Bahwa nama-nama ini kini mulai beredar, menurut saya itu berarti semua orang kini sudah yakin bahwa Koeman sedang menjalani tugas terakhirnya,” tutup Verweij.