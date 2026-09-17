Jumat, pelatih tim nasional Xavi akan mengumumkan skuad tim nasional Belanda untuk periode laga internasional mendatang. Valentijn Driessen memperkirakan Virgil van Dijk akan ‘tetap’ masuk di dalamnya. Jurnalis itu juga menilai ada kemungkinan peran untuk Memphis Depay. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah video dari De Telegraaf.

“Pertanyaan besarnya adalah Virgil van Dijk,” kata Driessen membuka pembicaraan. Bek Liverpool itu kini sudah berusia 35 tahun, sehingga pensiun dari tim nasional bukan hal yang mustahil.

“Dia sendiri tidak mau mengatakan apa pun soal itu dan dari KNVB juga tetap sunyi. Para pelatih Liverpool, yang juga sudah diajak bicara oleh Xavi, juga tidak mau mengatakan apa-apa. Ketika dia ditanya soal itu belum lama ini, dia sedikit tertawa dan berkata bahwa kita akan segera mengetahuinya.”

“Tetapi kalau Anda berhenti, ya Anda bisa langsung mengatakannya. Jadi saya pikir dia tidak berhenti. Saya pikir dia tetap lanjut sebagai pemain tim nasional. Jika dia menunjukkan performa yang lebih baik daripada di Piala Dunia, itu memang bijak,” ujar Driessen.

Nama lain yang juga menjadi pertanyaan apakah Xavi masih akan memanggilnya adalah Memphis. “Itu juga sebuah pertanyaan. Dia memang sudah bermain lagi, jadi pada dasarnya dia fit,” kata Driessen.

“Dan kalau Anda melihat para penyerang yang kita punya... Weghorst adalah pendobrak yang Anda gunakan ketika Anda membutuhkannya, tetapi bukan untuk terus-menerus jadi starter. Brobbey tidak tampil meyakinkan saat melawan AZ.”

“Dan Meerdink juga tidak tampil meyakinkan di AZ. Jadi kalau Depay fit, mungkin dia kembali bisa berguna untuk tim nasional Belanda,” tutup Driessen.