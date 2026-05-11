Valente menanggapi tanpa ampun melalui media sosial atas kritik tajam dari seorang penggemar Feyenoord

Luciano Valente telah menanggapi komentar kebencian dari seorang pendukung Feyenoord di Instagram, seperti yang terlihat dalam sebuah postingan di akun Instagram Hieropzuid.

Seseorang menanggapi postingan Feyenoord: “Komentar-komentar yang luar biasa. Sangat mudah untuk memicu kemarahan. Tertinggal 19 poin dari PSV. Belum pernah memenangkan pertandingan besar dan permainannya tidak layak ditonton. Tidak pantas untuk Feyenoord.”

Gelandang Feyenoord ini memiliki pendapat yang jelas tentang kritik dari pendukung tersebut dan memberikan tanggapan. “Kalau begitu, tinggal di rumah saja musim depan,” demikian tanggapannya.

Feyenoord lolos ke babak grup Liga Champions pada hari Minggu. Tim asal Rotterdam ini cukup puas dengan hasil imbang 1-1 melawan AZ.

Valente bergabung dari FC Groningen musim panas lalu dengan biaya enam juta euro. Ia memulai dengan sangat baik di klub barunya, tetapi kehilangan performa terbaiknya menjelang akhir musim. Namun, ia masih memiliki peluang untuk masuk dalam skuad Oranje untuk Piala Dunia.












