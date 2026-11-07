Valencia vs Real Madrid: Papan taktik, Madrid asuhan Mourinho membongkar pertahanan lima bek Aguirre lewat Guler dan Mbappe

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Real Madrid menyamai perolehan poin Barcelona setelah menang 3-0 di Mestalla. Valencia asuhan Javier Aguirre bertahan dalam dengan lima bek dan melakukan 26 pelanggaran, tetapi tim Jose Mourinho terus menyerang dari sisi kiri, sementara umpan-umpan terobosan Arda Guler berkali-kali menemukan Kylian Mbappe di belakang lini pertahanan.

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Itu menjadi kemenangan keempat beruntun Madrid di liga, dan kini mereka hanya kalah selisih gol dari pemuncak klasemen La Liga. Federico Valverde dan Guler mencetak gol dengan selang delapan menit pada babak pertama, lalu Guler memberi umpan kepada Mbappe untuk gol ke-13-nya di liga musim ini, 15 menit menjelang laga berakhir. Valencia, yang mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain setelah Jose Gaya mendapat kartu merah, tetap berada di posisi ke-19 dengan sembilan poin, terpaut satu poin dari zona aman, setelah menelan kekalahan ketujuh dalam 12 laga liga.

Angka-angka menunjukkan betapa timpangnya pertandingan ini. Madrid menguasai bola 68%, melepaskan 19 tembakan berbanding empat milik Valencia, serta mencatatkan expected goals (xG) sebesar 2,26 berbanding 0,16. Mereka mencatatkan 33 sentuhan di kotak penalti Valencia, sementara tuan rumah hanya lima kali menyentuh bola di kotak penalti Madrid. Valencia juga tidak menciptakan satu pun peluang besar.

Susunan taktik Valencia

Javier Aguirre menurunkan Valencia dalam formasi 5-3-2, dengan Pepelu, Cesar Tarrega, Justin de Haas, Pablo Maffeo, dan Gaya di lini belakang, Javi Guerra, Guido Rodriguez, dan Aaron Mayol di lini tengah, serta Umar Sadiq dan Arnaut Danjuma di depan. Valencia bertahan jauh di wilayah sendiri dan nyaris tidak keluar dari separuh lapangannya pada awal laga. Hingga menit ke-16, mereka belum menyentuh bola di separuh lapangan Madrid.

Ketika gagal merebut bola, mereka melakukan pelanggaran. Valencia melakukan 26 pelanggaran berbanding enam milik Madrid, menerima empat kartu kuning dan satu kartu merah. Enam dari pelanggaran itu dilakukan terhadap Mbappe.

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Periode terbaik mereka terjadi antara menit ke-18 dan ke-21, bermula dari kesalahan Madrid. Aurelien Tchouameni kehilangan bola di tepi kotak penalti sendiri dan Thibaut Courtois harus menepis tendangan setengah voli Mayol ke atas mistar. Dari sepak pojok yang menyusul, bola diangkat kembali ke kotak penalti dan Guido Rodriguez menyonteknya masuk, tetapi ia berada sekitar satu meter dalam posisi offside. Beberapa saat kemudian, Marc Cucurella harus melakukan sapuan pada saat terakhir untuk menghalau umpan silang Valencia.

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Sebagian besar serangan Valencia, yakni 54%, datang dari sisi kanan. Namun, peluang paling jelas mereka datang dari sisi seberang. Pada menit ke-66, Guerra mengirim umpan terobosan kepada Danjuma, yang berhasil melewati Valverde dan memaksa Courtois melakukan penyelamatan rendah dari sudut sempit.

Susunan taktik Real Madrid

Jose Mourinho memilih formasi 4-2-3-1. Valverde, sang kapten, bermain sebagai bek kanan, dengan Ibrahima Konate dan Dean Huijsen di tengah serta Cucurella di kiri. Tchouameni dan Bernardo Silva berada di depan empat bek, sementara Guler, Jude Bellingham, dan Yan Diomande bermain di belakang Mbappe.

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Madrid mengendalikan penguasaan bola sejak awal, menuntaskan 568 dari 627 operan mereka (91%). Sebanyak 343 operan akurat itu terjadi di separuh lapangan Valencia. Serangan mereka banyak bertumpu pada sisi kiri, dengan 49% serangan datang dari sisi tersebut, berbanding 23% melalui tengah. Di sanalah Cucurella dan Diomande bermain. Diomande melewati dua bek dengan mulus pada menit ke-15, dan pada menit ke-40 Valencia harus menugaskan dua pemain untuk mengawalnya. Bellingham dan Cucurella juga bekerja sama di sisi itu. Kombinasi keduanya membawa sang bek kiri hingga ke garis akhir lapangan pada menit ketujuh.

Saat tidak menguasai bola, Madrid tampil terorganisasi. Ketika Valencia melancarkan serangan balik pada menit kedelapan, tujuh pemain Madrid segera berada kembali di belakang bola.

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Duel taktik

Duel kunci terjadi di sisi kiri Madrid yang berhadapan dengan sisi kanan Valencia, sisi yang paling sering menjadi jalur serangan kedua tim. Maffeo terus berada di bawah tekanan di sana sepanjang laga. Ia melanggar Diomande pada menit ke-15, Cucurella pada menit ke-21 dan ke-23, serta Mbappe pada menit ke-26. Pada pelanggaran terakhir itu, bola lambung mengarah kepada penyerang asal Prancis tersebut dan Maffeo menjegalnya di tepi kotak penalti. Ia hanya mendapat kartu kuning, tetapi tendangan bebas itu berujung pada gol pembuka. Tendangan Mbappe membentur pagar hidup, lalu Valverde melepaskan tembakan mendatar dari jarak sekitar 18 meter yang masuk ke gawang.

Gol kedua lahir dari tekanan berkelanjutan, bukan serangan balik. Bellingham mencapai garis akhir lapangan dan umpan tariknya berubah arah setelah mengenai pemain lain, lalu jatuh ke arah Guler yang menyambarnya dengan tendangan voli ke gawang kosong delapan menit setelah gol pertama.

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Senjata lainnya adalah umpan ke ruang di belakang lini pertahanan. Guler berulang kali mencari pergerakan Mbappe untuk menembus barisan lima bek Valencia. Umpan terobosannya pada menit ke-31 terlalu jauh dan diamankan Stole Dimitrievski. Namun, umpan lain pada menit ke-55 mencapai Mbappe di dalam kotak penalti, sebelum kiper Valencia itu menyelamatkan tembakannya. Pada menit ke-75, umpannya tepat sasaran. Mbappe melewati Dimitrievski dengan sentuhan pertamanya dan menggulirkan bola ke gawang kosong dengan sentuhan kedua. Peluang itu saja bernilai 0,79 xG, lebih dari sepertiga total Madrid.

Dimitrievski cukup lama menjaga agar Madrid tidak mencetak lebih banyak gol. Ia melakukan delapan penyelamatan dari 11 tembakan tepat sasaran Madrid. Antara menit ke-55 dan ke-68, ia tiga kali menggagalkan Mbappe dan dua kali menggagalkan Bellingham. Expected goals on target Madrid mencapai 3,67, sementara Valencia, yang tidak melepaskan tembakan antara menit ke-32 dan ke-66, mengakhiri laga dengan dua tembakan tepat sasaran.

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Penyesuaian selama pertandingan

Aguirre melakukan perubahan saat jeda, menarik bek De Haas dan memasukkan Luis Rioja. Valencia mengawali babak kedua dengan baik, tetapi Konate menghentikan serangan menjanjikan melalui tekel apik terhadap Sadiq di dalam kotak penalti. Sadiq digantikan Aimar Blazquez pada menit ke-58. Empat menit kemudian, Aguirre menarik dua pemainnya yang telah menerima kartu kuning, dengan Arnau Martinez masuk menggantikan Maffeo dan Filip Ugrinic menggantikan Guido Rodriguez.

Ruang di belakang lini pertahanan membuat pertandingan tak lagi menjadi persaingan ketat. Setelah gol Mbappe, Madrid kembali melancarkan serangan cepat pada menit ke-79. Mbappe menyentuh bola melewati Gaya, pemain terakhir di garis tengah lapangan. Kapten Valencia itu diusir karena menjatuhkannya saat Mbappe hendak berlari tanpa pengawalan. Aguirre kemudian mengganti gelandang Guerra dengan bek Jesus Vazquez.

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Mourinho menunggu hingga menit ke-83 untuk melakukan pergantian pemain, memasukkan Brahim Diaz, Endrick, dan Eduardo Camavinga untuk menggantikan Diomande, Bernardo, dan Guler. Pergantian itu meredam intensitas laga, dan Madrid menguasai bola dalam waktu lama saat menghadapi 10 pemain. Thiago Pitarch dan Carlos Espi menggantikan Bellingham dan Mbappe pada menit ke-90. Cucurella nyaris menciptakan gol keempat ketika sundulannya mengembalikan bola kepada Brahim, tetapi tembakan Brahim diblok Dimitrievski.

Kesimpulan

Rencana Valencia adalah bertahan jauh di wilayah sendiri dengan lima bek dan memutus alur permainan lewat pelanggaran, tetapi itu tidak menghentikan Madrid menciptakan peluang. Tim Mourinho menuai hasil dengan menyerang dari sisi kiri, tempat Maffeo kesulitan sepanjang laga, serta memanfaatkan operan Guler untuk menemukan Mbappe di belakang lini pertahanan. Hanya penyelamatan-penyelamatan Dimitrievski yang membuat Madrid tidak mencetak lebih banyak gol. Hasil ini membuat Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen, sementara Valencia tetap berada di zona degradasi.