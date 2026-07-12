Valencia menunjukkan minatnya di Belanda terhadap seorang kiper (22) yang dihargai beberapa juta

Kayne van Oevelen boleh bermimpi untuk pindah ke LaLiga. Menurut De Telegraaf, yang melaporkan hal ini berdasarkan sumber-sumber dari Spanyol, Valencia telah menghubungi FC Volendam terkait kiper berusia 22 tahun tersebut.

Namun, Volendam tidak ingin melepas Van Oevelen dengan harga murah. Menurut sumber-sumber tersebut, klub tersebut menginginkan sekitar dua hingga tiga juta euro untuk Van Oevelen.

Harga yang tinggi tersebut juga menjadi alasan mengapa FC Twente, klub lain yang tertarik, tampaknya kini telah mundur dari perebutan Van Oevelen. Klub asal Enschede tersebut, juga dengan mempertimbangkan masa depan, sedang mencari pesaing bagi Lars Unnerstall (35).

Mungkin saja Valencia bersedia mengeluarkan dana jutaan euro. Hal itu berarti Van Oevelen akan menempati posisi kedua dalam daftar transfer keluar termahal sepanjang sejarah Volendam.

Posisi pertama dalam daftar tersebut saat ini ditempati oleh Micky van de Ven, yang menghasilkan total 8,5 juta euro bagi Volendam melalui transfernya ke VfL Wolfsburg. Posisi kedua saat ini masih dipegang oleh Robert Molenaar, yang pada tahun 1997 pindah ke Leeds United dengan nilai transfer 1,4 juta euro.

Van Oevelen, yang masih terikat kontrak dengan Volendam hingga pertengahan 2028, sejauh ini telah tampil dalam 64 pertandingan resmi untuk klub asal Noord-Holland tersebut. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia berhasil mencatatkan 13 clean sheet. Musim lalu, ia terdegradasi bersama Volendam ke Keuken Kampioen Divisie.

Valencia, klub yang enam kali menjadi juara Spanyol, finis di peringkat kesembilan pada musim LaLiga lalu. Saat ini, Stole Dimitrievski (32 tahun) menjadi kiper utama di sana.