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Marc-Andre ter Stegen berpeluang kembali ke La Liga setelah Valencia muncul sebagai tujuan tak terduga bagi kiper veteran itu. Meski mulai menemukan kembali performanya selama dipinjamkan ke Ajax, pemain timnas Jerman tersebut dilaporkan ingin kembali ke Spanyol, tempat ia menghabiskan lebih dari satu dekade bersama Barcelona.

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Valencia berminat pada kiper veteran Jerman

Peta sepakbola Spanyol bisa berubah seiring upaya Valencia mendatangkan pemain ternama di bawah kepemilikan baru asal Amerika Serikat. Direktur olahraga Valencia, Braulio Vazquez, dilaporkan mulai menanyakan ketersediaan Ter Stegen, menurut Onda Deportiva Valencia sebagaimana dilaporkan oleh Sport. Kiper berusia 34 tahun itu saat ini bermain di Eredivisie sebagai pemain pinjaman, tetapi ia tetap bertekad kembali ke Semenanjung Iberia.

Barcelona saat ini masih menanggung beban finansial yang besar terkait kiper tersebut , dengan membayar 90 persen gajinya selama ia dipinjamkan. Kesepakatan itu dibuat untuk membantu klub menghadapi pembatasan batas gaji, sekaligus karena Hansi Flick tidak memandang sang veteran sebagai bagian dari rencana taktik jangka panjangnya. Namun, ketertarikan Valencia bisa memberi Barcelona jalan keluar yang sangat dibutuhkan serta kesempatan untuk melepas porsi lebih besar dari gajinya yang tinggi.

Suntikan dana di Mestalla

Upaya Valencia mengejar Ter Stegen didorong oleh perubahan besar di jajaran pemilik klub yang menghadirkan optimisme baru di kalangan suporter. Konsorsium asal Amerika Serikat, Pitchwise Holdings, baru-baru ini mengakuisisi 42 persen saham klub dari Meriton Holdings milik Peter Lim. Meski kesepakatan itu masih menunggu persetujuan akhir dari Dewan Tinggi Olahraga, para penyokong baru tersebut diharapkan menyediakan dana yang dibutuhkan untuk menjauh dari zona degradasi dan menstabilkan klub bersejarah ini.

Situasi Valencia di lapangan saat ini memprihatinkan. Tim asuhan Javier Aguirre menempati posisi kedua terbawah klasemen liga. Setelah kebobolan 20 gol hanya dalam 12 pertandingan, keberadaan klub di kasta tertinggi, yang telah berlangsung selama 40 musim beruntun, benar-benar terancam. Kiper utama saat ini, Stole Dimitrievski, menuai banyak kritik atas penampilannya. Karena itu, mendatangkan pemain yang terbukti mampu meraih kemenangan seperti Ter Stegen menjadi prioritas bagi jajaran pimpinan baru yang ingin segera memberi dampak.

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Kebangkitan di Ajax menghidupkan impian kembali ke La Liga

Ter Stegen telah membungkam para pengkritiknya pada awal masa bermainnya di Amsterdam dan mengukuhkan diri sebagai kiper utama yang tak tergantikan di bawah Michel Sanchez. Kiper yang kembali menemukan performanya itu berperan penting dalam laju impresif Ajax. Klub Belanda tersebut tengah berada dalam momentum bagus dan belum terkalahkan sejak lawatan sulit ke markas Hajduk Split di kompetisi Eropa pada pertengahan Oktober.

Namun, meski kembali menemukan performanya di Eredivisie, daya tarik La Liga tetap membuat mantan pemain Borussia Monchengladbach itu mempertimbangkan kepindahan. Ter Stegen awalnya berangkat ke Belanda untuk lepas dari periode yang membuatnya frustrasi di bangku cadangan Camp Nou. Namun, semakin jelas bahwa tujuan utamanya untuk babak berikutnya dalam kariernya adalah kembali secara permanen ke sepakbola Spanyol.

Barcelona menanti tawaran resmi

Para petinggi Barcelona saat ini memantau situasi dari jauh sambil menunggu apakah ketertarikan awal Valencia akan berujung pada proposal konkret. Kontrak pemain Jerman itu bersama Barcelona berlaku hingga 2028, tetapi klub ingin memfasilitasi kepergiannya secara permanen sejalan dengan restrukturisasi keuangan mereka. Jika Valencia bersedia menanggung persentase gajinya yang jauh lebih besar daripada yang saat ini dibayar Ajax, kesepakatan bisa tercapai relatif cepat pada bursa transfer berikutnya.