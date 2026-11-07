Laporan media mengungkap detail menarik dalam perjalanan karier Carlos Espí, penyerang Real Madrid, yang sebenarnya bisa bergabung dengan Valencia dalam dua kesempatan selama masa bermainnya di tim junior Alzira, namun klub tersebut tidak mengambil langkah untuk merekrutnya.

Valencia dijadwalkan bertemu Real Madrid pada Sabtu malam, dalam pekan ke-12 LaLiga di Stadion Mestalla.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Carlos Espí (lahir di Tavernes de la Valldigna pada 2005) belum pernah bermain di Stadion Mestalla, meskipun stadion tersebut sebenarnya bisa saja menjadi markasnya, setelah ia absen karena cedera dari laga Levante melawan Valencia musim lalu.

Klub Alzira sempat menawarkan sang pemain kepada Valencia sebanyak dua kali saat ia masih berada di tahap junior, tetapi Valencia tidak bergerak untuk menuntaskan transaksi tersebut.

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Espí bergabung dengan Alzira dari tim Juventud y Esfuerzo Tavernes, yang pernah menghadapi Valencia di ajang Copa del Rey.

Rekomendasi untuk merekrutnya datang dari Marta Peláez, anggota departemen pencarian bakat di klub La Safor, yang sangat percaya pada kemampuan sang pemain, meskipun tim Alzira U-16 bersaing di tingkat wilayah Valencia, sementara tim Tavernes berlaga di kompetisi liga regional.

Manajemen Alzira, berdasarkan rekomendasi direktur olahraga Rafa Asensio, memutuskan untuk menunjuk pelatih khusus bagi sang pemain selama satu hari dalam seminggu guna mengembangkan kemampuan fisiknya.

Langkah ini terbukti berhasil, setelah Espí mencetak 6 gol bersama tim U-16, 25 gol bersama tim junior (C), dan 6 gol bersama tim junior (B).

Selama tiga tahun itu, pertandingan-pertandingan sang pemain berubah menjadi daya tarik bagi para pemandu bakat dan agen pemain, yang antusias memantaunya dari dekat.

Pada 2022, Alzira dan Valencia, yang terikat perjanjian kerja sama, menggelar pertandingan persahabatan untuk memantau sejumlah pemain tim junior, dan Espí adalah salah satunya, tetapi sang pemain tidak tampil sesuai level yang diharapkan pada hari itu, sehingga Valencia tidak mengambil langkah untuk merekrutnya.

Meski demikian, Espí terus mencetak gol di kompetisi liga, sebelum Levante bergerak untuk mendapatkannya, di mana Rafa Asensio yang menangani negosiasi kepindahannya ke klub tersebut.

Namun, Levante pada awalnya menolak syarat-syarat yang diajukan Alzira, yang mencakup penahanan persentase dari nilai penjualan kembali sang pemain di masa mendatang. Syarat inilah yang justru menguntungkan klub setelah 4 tahun, karena mereka memperoleh 2,5 juta euro usai kepindahan Espí ke Real Madrid.

Selama negosiasi yang buntu, Asensio dan ayah sang pemain kembali menjalin komunikasi dengan Valencia dalam upaya baru untuk merampungkan transaksi tersebut. Bahkan, sang penyerang pergi ke pusat latihan klub di Paterna untuk menjalani periode uji coba baru, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil kali ini.

Pada akhirnya, Levante setuju memberikan Alzira persentase 10% dari nilai transfer sang pemain di masa mendatang, meskipun klub tersebut menuntut persentase 15%, sehingga Espí hengkang ke Levante sebelum kini menjadi pemain Real Madrid.