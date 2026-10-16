Valderrama mencukur rambutnya hingga plontos, tetapi itu untuk iklan: "Kalian percaya, ya?" VIDEO

Carlos "El Pibe"Valderrama mengejutkan para penggemar sepakbola dengan mengunggah video yang memperlihatkan dirinya mencukur habis rambutnya. Adegan itu memicu banyak reaksi karena rambut pirang khasnya telah menjadi bagian dari penampilannya selama puluhan tahun.





Semua itu hanya rekayasa, tentu saja. Setelah mengunggah video palsu yang memperlihatkan rambutnya dicukur habis, gelandang asal Kolombia itu membagikan rekaman baru untuk menjelaskan bahwa ia tidak pernah memotong rambutnya. Ia menggunakan kulit kepala botak palsu agar aksinya berhasil mengecoh orang-orang. Ia kemudian menegaskan bahwa dirinya tak bisa dipisahkan dari rambut pirangnya.





Dalam video pertama, istrinya, Elvira Redondo, terlihat melakukan aksi tersebut. Mantan pesepakbola itu tampak puas dengan penampilan barunya. Namun, para penggemar di Kolombia tidak menyambutnya sebaik itu dan terkejut dengan keputusannya. Tak perlu khawatir. Valderrama kemudian mengungkapkan bahwa semuanya merupakan bagian dari strategi iklan sebuah merek bir Kolombia, seraya menegaskan bahwa ia tidak akan memotong rambutnya untuk alasan apa pun.





Di usia 65 tahun, Carlos Valderrama tetap menjadi salah satu figur penting dalam sepakbola Kolombia. Bakat dan visi bermainnya menjadikan ia sosok ikonis bagi tim nasional negaranya, yang ia bela dalam tiga Piala Dunia: Italia 1990, Amerika Serikat 1994, dan Prancis 1998. Di level klub, ia pernah membela Montpellier, Real Valladolid, Deportivo Cali, dan Atletico Junior.















